2023-10-09 13:51:56 Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Birçok insan, tuvalette uzun süre oturma alışkanlığı nedeniyle sağlığını riske atıyor. Sağlık uzmanları, uzun süreli tuvalet molalarının sağlığınıza riske atabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, özellikle tuvalette uzun süre vakit geçirmenin, önemli sağlık sorunlarına zemin hazırladığı, tuvalette uzun süre kalma sonucunda rektum ve anüs içinde basınç oluşmasına neden olarak basur olarak da bilinen hemoroid riskini arttırdığı belirtiliyor. Hemoroid, anüs içine ve çevresince genişlemiş kan damarları olarak bilinir ve özellikle kan pıhtısı oluşumu ile öne çıkar. Bağırsak hareketleri sırasında aşırı zorlanmanın yanı sıra kronik kabızlık ile yakından ilişkilidir. Tuvalette çok fazla zaman geçirmek ise, bu bölgeye giden ve gelen kan akışında düzensizlik oluşturabiliyor.