Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Makat yırtığı hastalığının ilerleyen evrelerinde tedavisi yapılmadığında ömür boyu kabız olarak kalınabileceğini ifade eden Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ayvaz, “Anal Fistül hastalığı, kansere dönen bir hastalık değildir, yani hayatınıza kast etmez. Ancak yaşadığınız hayat ve tuvalete girdiğinizde sizler için ciddi problemler oluşturur. Her tuvalet sonrasında saatlerce süren zonklar tarzında ağrılar oluşur. Bir süre sonra kabızlığınız o kadar yerleşir ki tedavi sonrasında da bundan kurtulamazsınız, ömür boyu kabızlıkla kalabilirsiniz. Anal Fistül hastalığının tedavisinde birkaç tane yöntem kullanılıyor. Hastalığın erken dönemlerinde davranış değişikliğini öneriyoruz. Bol su içmenizi, günde 3-4 defa dayanabileceğiniz kadar sıcak suyun içerisine oturmanızı ve tuvalette kısa süre kalmanızı istiyoruz. Eğer bütün bunlara rağmen şikayetlerde bir azalma yoksa o zaman tedavide cerrahi yöntem kullanıyoruz. Cerrahi tedavide makatın içerisindeki kasılmadan sorumlu olan iç büzücü kas ismini verdiğimiz bir kasımız var. Bu kasın gevşetme işlemi yapılıyor. Kasım gevşetme işlemi yapıldıktan sonra dışkınızı yaparken nerede ise hiç ağırınızın kalmadığını fark ediyorsunuz. Canınız yanmadığı için şuur altınız sizi dışkı yapmaya geciktirmiyor ve daha sonra kronik kabızlığınızda kendi kendine çözülüyor. Bu sebeple tedaviden sonra tuvalette geçirdiğiniz zamanda bir hayli azalıyor” şeklinde konuştu.