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Sağlık
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Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

2023-10-09 13:51:56
Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Birçok insan, tuvalette uzun süre oturma alışkanlığı nedeniyle sağlığını riske atıyor. Sağlık uzmanları, uzun süreli tuvalet molalarının sağlığınıza riske atabileceği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, özellikle tuvalette uzun süre vakit geçirmenin, önemli sağlık sorunlarına zemin hazırladığı, tuvalette uzun süre kalma sonucunda rektum ve anüs içinde basınç oluşmasına neden olarak basur olarak da bilinen hemoroid riskini arttırdığı belirtiliyor. Hemoroid, anüs içine ve çevresince genişlemiş kan damarları olarak bilinir ve özellikle kan pıhtısı oluşumu ile öne çıkar. Bağırsak hareketleri sırasında aşırı zorlanmanın yanı sıra kronik kabızlık ile yakından ilişkilidir. Tuvalette çok fazla zaman geçirmek ise, bu bölgeye giden ve gelen kan akışında düzensizlik oluşturabiliyor.

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Foto - Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Yapılan araştırmalarda Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarınca verilen bilgilerde, bağırsak hareketlerinin ortalama 5 dakika sürmesi gerektiği ve 15 dakikadan daha uzun süre bağırsak hareketlerinin oluşmasının beklenmesi durumunda kabız olduğunuzun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca hemoroid oluşumu sonucunda sağlıklı kan hücrelerinin eksikliği olarak nitelenen anemi de beraberinde gelebiliyor. Hemoroid, bazı durumlarda kan pıhtılarına neden olabilir. Tromboze hemoroid olarak bilinen bu durum, tehlikeli olmasa da şiddetli bir ağrıya yol açar. Bazı durumlarda ise uzmanlar tarafından delinmesi ve boşaltılması gerekir. Hemoroidi önlemek için yardımcı olabilecek bir diğer yöntem; yüksek lifli bir beslenme sistemi ve yeterli su tüketimidir. Sağlık uzmanları ayrıca, tuvalete gitmeniz gerektiğinde bunun için beklememeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Aksi takdirde tuvalette zorlanma ve kabızlık riskiyle de karşılaşabilirsiniz.

#2
Foto - Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Makat yırtığı hastalığının ilk evrelerinde ilaçla tedavisinin mümkün olduğu fakat hastalık yerleştikten sonra ameliyatsız tedavinin mümkün olmadığını belirten Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ayvaz, “Makat yırtığı, bizim terimimizle anal fistül hastalığı toplumda çok sık görülen bir hastalıktır. Bunun başlıca sebebi kronik kabızlıktır. Kronik kabızlığın olması dışkının makat kanalından geçerken makat kanalını yırtmasına bağlı olur. Bu sebepten ötürü makatlardaki kaslarda kas spazmı meydana gelir. Spazma bağlı olarak yırtık giderek artar. Erken dönemlerde ilaçla tedavi mümkün olsa da hastalık yerleştikten sonra ameliyatsız çözüm pek mümkün değil. Ameliyatı son derece yüz güldürücü, son derece basit, ağrısız ve sıkıntısızdır” dedi.

#3
Foto - Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Tuvalette uzun süre oturmanın dışkının sertleşerek çıkmasına sebep olduğu için makatında yırtılmasına neden olduğunu söyleyen Op. Dr. İbrahim Ayvaz, “Tuvalette uzun süre oturmak dışkının sertleşerek çıkmasına sebep olduğu için hem anal fistülün yani makat yırtığının sebebi hem de yırtık sebebiyle dışkısını yapamayan hastalarda olduğu gibi sonucudur. Tuvalette uzun süre oturmak ya da haddinden fazla kalmak dışkının çıkması esnasında makat kanalında yırtıklara sebep olarak bu hastalığın görülmesini sağlar. Anal Fistül’ün dışında tuvalette uzun süre oturmak ve uzun süre ıkınmayla birlikte basur yani hemoroid hastalığı da görülmeye başlar. Bu sebepten dolayı bizler hastalarımıza tuvalette uzun süre kalmalarını ya da oturmalarını önermiyoruz. Eğer tuvalette uzun süre oturuyorsanız, dışkınızı yaptıktan sonra zonklayan şeklinde bir ağrı oluyorsa ve kırmızı renkli bir kanama varsa mutlaka bir hekime başvurmalarını öneriyoruz. Makattaki kanamalar çoğu zaman makat yırtığına bağlı olsa da bazen de makat kanserine, rektum kanseri dediğimiz bağırsağın son kısım kanserlerinde de görülebiliyor. Bu sebeple tedavi şansını yitirmeden benzer şikayetleriniz olduğunda mutlaka bir hekime başvurun” diye konuştu.

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Foto - Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Makat yırtığı hastalığının ilerleyen evrelerinde tedavisi yapılmadığında ömür boyu kabız olarak kalınabileceğini ifade eden Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Ayvaz, “Anal Fistül hastalığı, kansere dönen bir hastalık değildir, yani hayatınıza kast etmez. Ancak yaşadığınız hayat ve tuvalete girdiğinizde sizler için ciddi problemler oluşturur. Her tuvalet sonrasında saatlerce süren zonklar tarzında ağrılar oluşur. Bir süre sonra kabızlığınız o kadar yerleşir ki tedavi sonrasında da bundan kurtulamazsınız, ömür boyu kabızlıkla kalabilirsiniz. Anal Fistül hastalığının tedavisinde birkaç tane yöntem kullanılıyor. Hastalığın erken dönemlerinde davranış değişikliğini öneriyoruz. Bol su içmenizi, günde 3-4 defa dayanabileceğiniz kadar sıcak suyun içerisine oturmanızı ve tuvalette kısa süre kalmanızı istiyoruz. Eğer bütün bunlara rağmen şikayetlerde bir azalma yoksa o zaman tedavide cerrahi yöntem kullanıyoruz. Cerrahi tedavide makatın içerisindeki kasılmadan sorumlu olan iç büzücü kas ismini verdiğimiz bir kasımız var. Bu kasın gevşetme işlemi yapılıyor. Kasım gevşetme işlemi yapıldıktan sonra dışkınızı yaparken nerede ise hiç ağırınızın kalmadığını fark ediyorsunuz. Canınız yanmadığı için şuur altınız sizi dışkı yapmaya geciktirmiyor ve daha sonra kronik kabızlığınızda kendi kendine çözülüyor. Bu sebeple tedaviden sonra tuvalette geçirdiğiniz zamanda bir hayli azalıyor” şeklinde konuştu.

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