Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

Apple gibi önemli bir şirket için bu başarısızlığı kabullenmek zor olabilir. CEO Tim Cook'un son dönemde ülkeye yaptığı ziyaretlerin ardından, diğer pazarlarda benzeri görülmemiş kampanyalar düzenlemeyi planladığı konuşuluyor. Ancak Amerika ve Çin arasındaki politik gerilimin de etkisiyle, Apple'ın bu olumsuz trendi tersine çevirip çeviremeyeceği belirsizliğini koruyor.