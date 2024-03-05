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Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

2024-03-05 20:51:58
Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından Apple da nasibini aldı.

#1
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

Son bilgilere göre, iPhone satışları Çin pazarında ciddi bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Apple yönetiminde bu durumdan duyulan şok etkisiyle birlikte, nedenlerini araştırmak için geniş çaplı toplantılar düzenleniyor.

#2
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

Ancak Çin gibi stratejik bir pazardaki bu gerileme, Apple için gelecekte büyük maliyetlere yol açabilir.

#3
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

Çin'deki iPhone 15 modellerinde yapılan büyük indirimlere rağmen, Apple'ın satışları artırmakta zorlandığı bildiriliyor. Ülkenin ekonomik olarak zor bir dönemden geçmesi, kullanıcı talebini azaltırken, birçok kişi daha uygun fiyatlı yerel markalara yönelmiş durumda. Bu durum, Apple için ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor.

#4
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

iPhone satışları geçen yıla göre $'lük bir düşüş yaşarken, Huawei telefonlarının ise d daha fazla satış yaptığı belirtiliyor.

#5
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

Bu şaşırtıcı durumun arkasında, Çinli şirketlerin hükümet desteğiyle gelişen teknolojik yetenekleri olduğu ifade ediliyor.

#6
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

OPPO, vivo ve Xiaomi gibi markaların, cazip fiyatlarla yeni nesil özellikler sunması, Apple'ın iPhone 15 modellerinin yenilik potansiyelini gölgede bırakıyor. 2023 yılında zirveye çıkan serinin Çin'deki geleceği ise, şu an için belirsizliğini koruyor.

#7
Foto - Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı

Apple gibi önemli bir şirket için bu başarısızlığı kabullenmek zor olabilir. CEO Tim Cook'un son dönemde ülkeye yaptığı ziyaretlerin ardından, diğer pazarlarda benzeri görülmemiş kampanyalar düzenlemeyi planladığı konuşuluyor. Ancak Amerika ve Çin arasındaki politik gerilimin de etkisiyle, Apple'ın bu olumsuz trendi tersine çevirip çeviremeyeceği belirsizliğini koruyor.

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