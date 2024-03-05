2024-03-05 20:51:58 Teknoloji savaşları Apple'a yaramadı! iPhone satışları çakıldı
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından Apple da nasibini aldı.
ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından Apple da nasibini aldı.
Son bilgilere göre, iPhone satışları Çin pazarında ciddi bir düşüş yaşamaya devam ediyor. Apple yönetiminde bu durumdan duyulan şok etkisiyle birlikte, nedenlerini araştırmak için geniş çaplı toplantılar düzenleniyor.
Ancak Çin gibi stratejik bir pazardaki bu gerileme, Apple için gelecekte büyük maliyetlere yol açabilir.
Çin'deki iPhone 15 modellerinde yapılan büyük indirimlere rağmen, Apple'ın satışları artırmakta zorlandığı bildiriliyor. Ülkenin ekonomik olarak zor bir dönemden geçmesi, kullanıcı talebini azaltırken, birçok kişi daha uygun fiyatlı yerel markalara yönelmiş durumda. Bu durum, Apple için ciddi bir rekabet ortamı oluşturuyor.
iPhone satışları geçen yıla göre $'lük bir düşüş yaşarken, Huawei telefonlarının ise d daha fazla satış yaptığı belirtiliyor.
Bu şaşırtıcı durumun arkasında, Çinli şirketlerin hükümet desteğiyle gelişen teknolojik yetenekleri olduğu ifade ediliyor.
OPPO, vivo ve Xiaomi gibi markaların, cazip fiyatlarla yeni nesil özellikler sunması, Apple'ın iPhone 15 modellerinin yenilik potansiyelini gölgede bırakıyor. 2023 yılında zirveye çıkan serinin Çin'deki geleceği ise, şu an için belirsizliğini koruyor.
Apple gibi önemli bir şirket için bu başarısızlığı kabullenmek zor olabilir. CEO Tim Cook'un son dönemde ülkeye yaptığı ziyaretlerin ardından, diğer pazarlarda benzeri görülmemiş kampanyalar düzenlemeyi planladığı konuşuluyor. Ancak Amerika ve Çin arasındaki politik gerilimin de etkisiyle, Apple'ın bu olumsuz trendi tersine çevirip çeviremeyeceği belirsizliğini koruyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23