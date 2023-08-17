Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, bir tweet'te ağır bilgi işlem maliyetlerini kabul etti ve bunları "göz yaşartıcı" olarak nitelendirdi. Yakın tarihli bir Investopedia raporu, OpenAI, Anthropic veya Inflection gibi yapay zeka lideri şirketlerin ilk halka arz (IPO) pazarına girmeyi düşünmeleri için erken olabileceğini öne sürüyor. Rapor, başarılı halka arzların genellikle en az on yıllık bir operasyon ve 100 milyon dolar gelir gerektirdiğini iddia ediyor. Ayrıca, Elon Musk'ın rakip bir chatbot geliştirme iddiaları nedeniyle baskı artıyor. OpenAI, 2023'te 200 milyon dolarlık yıllık gelir öngörmesine ve 2024'te 1 milyar dolar hedeflemesine rağmen, artan kayıplarla boğuşuyor. Hayatta kalması büyük ölçüde 10 milyar dolarlık bir yatırıma bağlı.