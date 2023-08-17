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Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

2023-08-17 16:43:51
Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Son dönemde küresel kriz birçok şirketin iflas etmesine sebep olurken bu kez kötü haber teknoloji devinden gelmek üzere...

#1
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor.

#2
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Hakimiyet'te yer alan habere göre, son iflas haberi ise bir teknoloji devinden gelmek üzere.

#5
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

En gelişmiş yapay zeka sistemi olarak gösterilen ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, kullanıcı kaybının önüne bir türlü geçemedi.

#6
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Bu da beraberinde mali sıkıntıları getirdi. Bu senenin başında Microsoft'un da desteklediği ChatGPT neredeyse tüm bilgisayarlara entegre edilmişti. Eğer OpenAI şirketi kötü gidişatı durduramazsa iflas kaçınılmaz hale gelecek. İlk sıkıntılı günlerin 2024'ün sonuna kadar geleceği Economic Times'ın raporunda sunuldu.

#7
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Economictimes.com sitesinde paylaşılan haberde ChatGPT'nin yaşadığı zorlu süreç paylaşılarak, "Zorlu süreç, OpenAI'nin ChatGPT'yi tanıttıktan sonra yaşadığı mali kayıplardan kaynaklanıyor. The Information tarafından Mayıs ayında bildirildiği üzere, bu kayıpların bir önceki yılda ikiye katlanarak yaklaşık 540 milyon dolar olduğu bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

#8
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, yakında ek finansman sağlanmazsa 2024'ün sonuna kadar mali sıkıntılarla karşılaşabilir.

#9
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Analytics India Magazine, bu yılın ilk yarısında ChatGPT web sitesindeki kullanıcı sayısında tutarlı bir düşüşün altını çizdi.

#10
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Bir analitik şirketi olan SimilarWeb'in istatistikleri, Mayıs'ta 1,9 milyar olan kullanıcı sayısının Haziran'da 1,7 milyara, Temmuz'da ise 1,5 milyara düştüğünü gösteriyor. Bu rakamlar, API'lerden ve ChatGPT mobil uygulamasından kullanıcıları hariç tutuyor.

#11
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Bazıları, Mayıs ayındaki düşüşün öğrencilerin okul dışında kalmasına atfedilebileceğini düşünürken, diğerleri kullanıcıların orijinal ChatGPT'ye güvenmek yerine kendi botlarını oluşturmaya başladığını öne sürüyor.

#12
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

Bir başka zorluk da, OpenAI'nin ChatGPT'yi tanıttıktan sonra yaşadığı mali kayıplardan kaynaklanıyor. The Information tarafından Mayıs ayında bildirildiği üzere, bu kayıpların bir önceki yılda ikiye katlanarak yaklaşık 540 milyon dolar olduğu bildirildi.

#13
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

ChatGPT'nin işletme maliyetleri de oldukça yüksektir ve tahmini günlük gideri 700.000 dolardır.

#14
Foto - Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, bir tweet'te ağır bilgi işlem maliyetlerini kabul etti ve bunları "göz yaşartıcı" olarak nitelendirdi. Yakın tarihli bir Investopedia raporu, OpenAI, Anthropic veya Inflection gibi yapay zeka lideri şirketlerin ilk halka arz (IPO) pazarına girmeyi düşünmeleri için erken olabileceğini öne sürüyor. Rapor, başarılı halka arzların genellikle en az on yıllık bir operasyon ve 100 milyon dolar gelir gerektirdiğini iddia ediyor. Ayrıca, Elon Musk'ın rakip bir chatbot geliştirme iddiaları nedeniyle baskı artıyor. OpenAI, 2023'te 200 milyon dolarlık yıllık gelir öngörmesine ve 2024'te 1 milyar dolar hedeflemesine rağmen, artan kayıplarla boğuşuyor. Hayatta kalması büyük ölçüde 10 milyar dolarlık bir yatırıma bağlı.

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