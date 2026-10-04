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Bunu neden yaptığını anlattı: Eski unutulan mesleği tavsiye ediyor: Tıp bilgini Sina’dan Isparta’ya uzanan meslek Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri Beşiktaş'ta yeniden başkan! Serdal Adalı'dan ilk mesaj Bunu neden yaptıklarına inanamayacaksınız! Eski telefonları ağaçlara astılar Bunu yapın, pişman olmayın: Cam silerken üzerinde böyle iz kalıyorsa sebebi bu olabilir! Bakın neymiş Fransa’da eğitim krizi büyüyor! 500’e yakın lisede dersler durduruluyor 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir? Meğer çok derin anlamı varmış...
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Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

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Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayraktar, gençlere tavsiyelerde bulundu.

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Foto - Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. Selçuk Bayraktar, Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfının TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlediği KÜRE Konuşmaları'nın kapanış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TEKNOFEST'in Şanlıurfa'ya çok yakıştığını ve alandaki coşkunun dikkati çekici olduğunu vurgulayan Bayraktar, etkinliğin asıl ruhunu çocukların ve yeni nesillerin oluşturduğunu söyledi. Mega bir etkinlik olması sebebiyle yaşanan yoğunluğa rağmen alanın adeta bir "harikalar diyarına" dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, "TEKNOFEST güncel katılımda rekor kıra kıra gidiyor. Gördüğümüz kadarıyla Şanlıurfa'da en güzel TEKNOFEST deneyimini yaşıyoruz. Emek veren tüm kurumlara ve arkadaşlara yürekten şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

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Foto - Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

Selçuk Bayraktar, uzay çalışmalarına yönelik "Kızılelma" hedefinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, Kızılelma'nın "yaklaştıkça uzaklaşan bir mefkure" olduğunu dile getirdi. Bu vizyonun gençler tarafından benimsenmesinin önemine işaret eden Bayraktar, "Beni en çok mutlu eden şey, Kızılelma mefkuresinin memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızılelması olmasıdır. Milyonlarca gencimizin bu uğurda yarışmalara başvurması, bunları girişimlere dönüştürmesi ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına yapması olabilecek en büyük Kızılelmamızdır. Cenab-ı Mevla'ya şükürler olsun ki bunu takım arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu deneyim tüm dost ve gönül coğrafyamızda da paylaşılmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'daki yarışmaların bütün kategorilerinde Azerbaycan'dan yarışmacılar olmasının hatırlatılması üzerine, "Azerbaycan'da düzenlediğimiz TEKNOFEST de muazzamdı, harikaydı. Onu da hiç unutamadık. Bir anlamda ondan sonrasında Azerbaycan'da da TEKNOFEST kuşağının yetişmeye başladığını gördük." ifadelerini kullandı. Etkinliğe 97 ülkeden katılım sağlandığı bilgisini veren Bayraktar, gönül coğrafyasından gelen ilginin mutluluk verici olduğunu, Gaziantep'te olduğu gibi Şanlıurfa'dan da gelecek dönemde büyük şampiyonluklar beklediklerini dile getirdi. Bayraktar, Türkiye'nin kendi küresel konumlama sistemini kurma hedefine yönelik Fergani Uzay'ın çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu tür projelerin uzun soluklu bir maraton olduğunu vurguladı. Baykar'ın 20 yılı aşkın sürede dünyanın en büyük SİHA üreticisi haline geldiğini, 40 ülkede faaliyet gösterip 7 ülkede tesis kurduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Bütün bunlar uzun yıllar alan çalışmalar. Elbette biz en kısa zamanda buna varmaya çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yürüyüşümüzde düsturumuz, dosdoğru şekilde hedeflerimizi doğru takvimleyip, bunun dosdoğru şekilde iletişimini yapmak oldu. Uzun yıllar alacaktır. Birçok çözülmesi gereken mühendislik probleminden bahsediyoruz. İnanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır."

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Foto - Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLADI" - Milli Teknoloji Hamlesi ile gelecekte tersine beyin göçü yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Bayraktar, "Bu süreç başladı zaten. Şu anda binlerce akademisyenimizin, teknoloji insanımızın ve bilimsel camianın geri dönüşlerini görüyoruz. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum." dedi. Bayraktar, gençlere yönelik tavsiyesinin sorulması üzerine şunları kaydetti: "Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler 'Acaba yapabilir miyiz?' kuşağıydık. Sizler, 'Yaptık mı dünyanın en iyisini yaparız' kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Siz de bu çekirdek, bu inanç, bu gayret, bu mefkure var."

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