Teknofest Şanlıurfa’da son gün! Bayraktar'dan gençlere ağabey tavsiyeleri

Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'daki yarışmaların bütün kategorilerinde Azerbaycan'dan yarışmacılar olmasının hatırlatılması üzerine, "Azerbaycan'da düzenlediğimiz TEKNOFEST de muazzamdı, harikaydı. Onu da hiç unutamadık. Bir anlamda ondan sonrasında Azerbaycan'da da TEKNOFEST kuşağının yetişmeye başladığını gördük." ifadelerini kullandı. Etkinliğe 97 ülkeden katılım sağlandığı bilgisini veren Bayraktar, gönül coğrafyasından gelen ilginin mutluluk verici olduğunu, Gaziantep'te olduğu gibi Şanlıurfa'dan da gelecek dönemde büyük şampiyonluklar beklediklerini dile getirdi. Bayraktar, Türkiye'nin kendi küresel konumlama sistemini kurma hedefine yönelik Fergani Uzay'ın çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu tür projelerin uzun soluklu bir maraton olduğunu vurguladı. Baykar'ın 20 yılı aşkın sürede dünyanın en büyük SİHA üreticisi haline geldiğini, 40 ülkede faaliyet gösterip 7 ülkede tesis kurduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Bütün bunlar uzun yıllar alan çalışmalar. Elbette biz en kısa zamanda buna varmaya çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yürüyüşümüzde düsturumuz, dosdoğru şekilde hedeflerimizi doğru takvimleyip, bunun dosdoğru şekilde iletişimini yapmak oldu. Uzun yıllar alacaktır. Birçok çözülmesi gereken mühendislik probleminden bahsediyoruz. İnanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır."