TEKNOFEST Mavi Vatan'da cuma namazı böyle kılındı
Dünya medyasının yakından takip ettiği ve hem yerli hem de yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST Mavi Vatan'da cuma namazı halı sahada kılındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya medyasının yakından takip ettiği ve hem yerli hem de yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST Mavi Vatan'da cuma namazı halı sahada kılındı.
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Türk Donanması'nın gururu olan çok sayıda deniz aracı sergileniyor.
Deniz piyadeleri yaptıkları gösterilerle vatandaşları gururlandırıyor.
Binlerce katılımcının ilgiyle takip ettiği festival 23 Ağustos'ta son bulacak.
Öte yandan vatandaşlar bugün cuma namazını kılabilsin diye festivalin düzenlendiği bölgedeki halı saha düzenlendi.
Festivale katılan vatandaşlar namazlarını burada eda etti. O görüntüler dron kamerasına yansıdı.
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