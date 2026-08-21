  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
135 bin boncukla Osimhen tablosu yaptı! Erzurum'da yıldız futbolcuya hediye etti Bu detay çok şaşırtacak: Koklayınca baş ağrısını şıp diye kesiyor TEKNOFEST Mavi Vatan'da cuma namazı böyle kılındı 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı Pezeşkiyan: Tüm dünya zaferimizi kabul ediyor İran’dan ‘savaşı bitirelim’ çağrısı Lempezler çok şişkin ve ağrılıysa... Oytun Erbaş anlattı: Kanser öncesi belirtiler İsrail'in saldırdığı ülkeden Mekke Anlaşması yorumu: Katılmayı düşünüyoruz! Cengiz Ünder hiç beklenmedik imzayı atmak üzere! Transferin eli kulağında
Spor
5
Yeniakit Publisher
'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek hakkında çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

#1
Foto - 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı

Özbek'in katıldığı bir toplantıda 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü.

#2
Foto - 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı

Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'le ilgili bugün basında çıkan bir haberi yalanladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı

-Bugün bazı basın yayın organlarında, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e atfen yayımlanan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

#4
Foto - 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı

Başkanımızın, söz konusu haberlerde iddia edildiği şekilde “Galatasaray siyasetinden bıktım” şeklinde herhangi bir açıklaması olmamıştır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz
Gündem

Başkan Erdoğan'dan heyecanlandıran sözler: Yeni hamleyi başlatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyo..
Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait
Gündem

Kuytul soruşturmasına yönelik dezenformasyonlara cevap geldi: Görüntüler de ele geçirilen para da operasyona ait

Gözaltına alınan isimlerin ve sosyal medyadaki destekçilerinin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’a yönelik baskın ile ilgili asılsız pay..
Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha
Gündem

Son 3 günde 70’ten fazla sarsıntı İstanbul’da 3,1 şiddetinde bir deprem daha

Salı gününden bu yana 70'in üstünde depremle sarsılan İstanbul'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adalar açıklarında saat 11..
Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış
Gündem

Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış

Bir genç kızın sokak röportajında CHP seçmenine yönelik kullandığı sert ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik s..
Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…
Gündem

Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, soykırım suçlusu Netanyahu’nun Suriye’ye yönelik saldırıları üzerinden ..
Sarhoş sürücü 84 metre uçtu, camiye girdi! Cezayı duyunca ikinci şoku yaşadı
Gündem

Sarhoş sürücü 84 metre uçtu, camiye girdi! Cezayı duyunca ikinci şoku yaşadı

Bolu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından kontrolden çıkarak yaklaşık 84 metre savruldu ve ca..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23