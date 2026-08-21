'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü: Başkan Dursun Özbek iddialarını yalanladı
Galatasaray, Başkan Dursun Özbek hakkında çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Başkan Dursun Özbek hakkında çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Özbek'in katıldığı bir toplantıda 'Galatasaray siyasetinden bıktım' dediği öne sürülmüştü.
Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'le ilgili bugün basında çıkan bir haberi yalanladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
-Bugün bazı basın yayın organlarında, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e atfen yayımlanan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.
Başkanımızın, söz konusu haberlerde iddia edildiği şekilde “Galatasaray siyasetinden bıktım” şeklinde herhangi bir açıklaması olmamıştır
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