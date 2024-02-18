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Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

2024-02-18 13:04:36
Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta “Bu nasıl olur” dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni hocası Fernando Santos ile çıkış arayan Siyah-beyazlı takımda yeni sezon için de şimdiden çalışmalara başlandı. Portekizli hoca, takımda düşünmediği isimlerin üzerini çizdi. İşte Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı yıldız isimler...

#1
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, 3 çalıştırıcının ardından Portekizli Fernando Santos ile anlaşmıştı.

#2
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Son olarak Burak Yılmaz önderliğindeki Kayserispor'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

#3
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Her geçen gün performansını daha da yukarı çeken Beşiktaş'ın bu seoznki genç golcüsü Semih Kılıçsoy'u Avrupa devleri takip etmeye devam ediyor.

#4
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Siyah-beyazlı yönetimin ise genç Semih için belirlediği bonservis bedeli ise hem Süper Lig hem de Türk futbol tarihinin en pahalısı olacak.

#5
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için şu anda 50 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Oyuncuyla Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia ediliyor.

#6
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Siyah-beyazlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Fernando Santos'un da onayıyla ilerleyen yönetim, hocanın istediği oyuncularla temasa geçerken, aynı zamanda takımda düşünülmeye isimlerle de yollar ayrılacak.

#7
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Ara transfer döneminde kadrosunu Joe Worrall, Ernest Muçi ve Al-Musrati ile güçlendiren Beşiktaş'ta yeni sezonda 3 isimle yollar ayrılacak.

#8
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Beşiktaş'ta sık sık sakatlık problemi yaşayan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini de kaldırmayan Rachid Ghezzal ve performansı beğenilmeyen Umut Meraş'ı yeni sezonda takımda düşünmüyor.

#9
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Bu iki oyuncu gibi mukavelesi sona eren Cenk Tosun hakkında da teknik heyet ve yönetim cephesinde olumlu izlenim yok.

#10
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Yeni kontrat için 1.5 milyon Euro maaş talep eden Cenk, adım adım ayrılığa yaklaşıyor.

#11
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

Sabah'a göre; Santos'un sol kanat-forvette Semih'i düşündüğü ayrıca gelecek sezon için bu mevkiye takviye yapacağı öğrenildi.

#12
Foto - Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta "Bu nasıl olur" dedirten gelişme! Kritik maç öncesi

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