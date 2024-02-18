2024-02-18 13:04:36 Teknik direktör Fernando Santos gözlerine inanamadı... Beşiktaş'ta “Bu nasıl olur” dedirten gelişme! Kritik maç öncesi
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni hocası Fernando Santos ile çıkış arayan Siyah-beyazlı takımda yeni sezon için de şimdiden çalışmalara başlandı. Portekizli hoca, takımda düşünmediği isimlerin üzerini çizdi. İşte Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı yıldız isimler...