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Türkiye
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Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti!

2022-06-12 17:09:29
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti!

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış zor anlar yaşattı.

#1
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli yağış etkisini gösterdi.

#2
Foto - Dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlar da şemsiyesini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.

Dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar sığınacak yer ararken, kimi vatandaşlar da şemsiyesini açarak yoluna devam etmeye çalıştı.

#3
Foto - Yoğun yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye dönerken, trafikteki araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye dönerken, trafikteki araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

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