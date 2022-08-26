  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

2022-08-26 20:09:07
Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Tekirdağ'da şiddetli sağanağın etkili olduğu bildirildi.

#1
Foto - Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Çerkezköy'de akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı.

#2
Foto - Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Yağış özellikle Veliköy, Kızılpınar, İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.

#3
Foto - Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

#4
Foto - Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

#5
Foto - Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Belediye ekipleri vidanjörlerle sudan tıkanan noktalarda çalışma yaptı.

#6
Foto - Tekirdağ'da sağanak yağış! Taşkınlara neden oldu

Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Türkiye'den müthiş başarı! Sayı 30'a ulaştı
Teknoloji

Türkiye'den müthiş başarı! Sayı 30'a ulaştı

Türk savunma sanayii şirketlerinin SİHA platformları için imzaladığı ihracat sözleşmesi sayısı 30’a ulaştı.
EYT son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! Formül belli oldu: Prim ve yaş
Ekonomi

EYT son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! Formül belli oldu: Prim ve yaş

EYT'liler konusunda geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yıl sonunda ya da yı..
HSK'dan yargıya talimat veren Kılıçdaroğlu'na cevap
Gündem

HSK'dan yargıya talimat veren Kılıçdaroğlu'na cevap

İmam hatiplilere hakaret etmesi nedeniyle tutuklanan edepsiz Gülşen'i savunmaya kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hakimler ve S..
Her arayan onu merak ediyor! Alo fetva hattı telefonlarını kilitleyen soru
Gündem

Her arayan onu merak ediyor! Alo fetva hattı telefonlarını kilitleyen soru

Bankaların birbirleriyle yarışarak yüksek promosyonlar vermesi sonrası Türkiye’de il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan ‘Alo 190 Dini Soru..
Mehmet Metiner'den flaş karar!
Aktüel

Mehmet Metiner'den flaş karar!

Eski AK Parti'li vekil Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında TV NET dışında hiçbir televizyon kanalının ekranlarında yer almay..
Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk alacak!
Dünya

Avustralya, 40 adet UH-60M Black Hawk alacak!

ABD, Avustralya'ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdi. Bu karar ile birlikte Avustralya, 40 adet UH-60M Bla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23