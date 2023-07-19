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Türkiye
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Tekirdağ'da çekirge istilası! Çiftçiler çözüm yolu arıyor

2023-07-19 23:53:38
Tekirdağ'da çekirge istilası! Çiftçiler çözüm yolu arıyor

Tekirdağ’da sürüler halinde göç eden çekirgeler tarım arazilerine zarar veriyor.

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Foto - Tekirdağ'da çekirge istilası! Çiftçiler çözüm yolu arıyor

Üreticilerin korkulu rüyası olan çekirgeler çiftçiyi tedirgin ediyor.

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Foto - Tekirdağ'da çekirge istilası! Çiftçiler çözüm yolu arıyor

Çekirge istilasından dolayı mustarip olduklarını söyleyen çiftçiler yetkililerden destek bekliyor.

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Foto - Tekirdağ'da çekirge istilası! Çiftçiler çözüm yolu arıyor

Çekirge istilasının en yoğun yaşandığı Hanoğlu Mahallesi Muhtarı Turgay Güngör, "Yaklaşık 1 hafta, 10 günden beri çekirge istilası başladı. İlk gözüktükleri anda zarar yoktu, son iki günden beri zarar başladı. Yavru iken bir zarar yapmıyorlardı ama büyüyüp uçmaya başlayınca, tarlalara sınırdan 8-10 metreye kadar zarar vermeye başladılar. Ayçiçeğinin yaprağını yiyorlar, kafa kısmının etrafını yiyorlar, komple sıyırıyorlar." dedi.

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