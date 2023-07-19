2023-07-19 23:53:38 Tekirdağ'da çekirge istilası! Çiftçiler çözüm yolu arıyor
Tekirdağ’da sürüler halinde göç eden çekirgeler tarım arazilerine zarar veriyor.
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Tekirdağ’da sürüler halinde göç eden çekirgeler tarım arazilerine zarar veriyor.
Üreticilerin korkulu rüyası olan çekirgeler çiftçiyi tedirgin ediyor.
Çekirge istilasından dolayı mustarip olduklarını söyleyen çiftçiler yetkililerden destek bekliyor.
Çekirge istilasının en yoğun yaşandığı Hanoğlu Mahallesi Muhtarı Turgay Güngör, "Yaklaşık 1 hafta, 10 günden beri çekirge istilası başladı. İlk gözüktükleri anda zarar yoktu, son iki günden beri zarar başladı. Yavru iken bir zarar yapmıyorlardı ama büyüyüp uçmaya başlayınca, tarlalara sınırdan 8-10 metreye kadar zarar vermeye başladılar. Ayçiçeğinin yaprağını yiyorlar, kafa kısmının etrafını yiyorlar, komple sıyırıyorlar." dedi.
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