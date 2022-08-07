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Türkiye
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Tek katlı ev küle döndü

2022-08-07 07:18:31
Tek katlı ev küle döndü

Tekirdağ Çorlu’da alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Olay, geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarılar Mahallesi Çamlık 6. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

#2
Foto - Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evin çatısından yükselen dumanlar, mahalleliyi harekete geçirdi.

#3
Foto - Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

#4
Foto - Evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Evin hissedarlarından Seher Şevkal, yangından önce evin cam çerçevesini yeniletmek için bir hayli para harcadığını, evi kardeşinin kundaklamış olabileceğinden şüphelendiğini öne sürdü. Şevkal, konuyla ilgili jandarmaya da şikayetçi olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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