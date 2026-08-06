İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

Rize’ye sadece Recep Tayyip Erdoğan Camii değil birçok eserin kazandırıldığının altını çizen Kahraman, "Bütün emek verenlerden Allah razı olsun. Camimizin adı daha önceden de halkımızın isteği doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Camii’dir. Cumhurbaşkanımıza Allah nice hizmetler nasip eder inşallah. Türkiye’nin her yerine camiler, eserler kazandırdı, birçok eser yanında. Rize’miz de bir merkez camisi kazanmış oldu. Kapasitesi yüksek, altyapı tesisleri güzel, fevkalade bir eser. Bizim Rize’mizin güzelliğine bir güzellik daha katacak. Emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak nice hizmetler nasip eder inşallah. Rize’miz çok kısa zamanda fevkalade eserlere kavuştu. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Buradan giderken ta diplerdeydi sahil, giderdik. Şimdi bakıyorum, Avrupa şehirlerinin çok ötesindeyiz, her türlü tesis var. Milli gelire göre şehirlere yapılan yatırımlarda İstanbul’la hatta daha fazla, nüfusa göre, milli gelire göre Rize’ye yatırım yapılmış. Bunda Cumhurbaşkanımızın hemşerimiz olmasının verdiği büyük bir fayda da var. Sadece Rize’ye değil, bütün Türkiye’ye aynı şekilde davranmış. Ülkemiz gelişmiş. Siyasi tarihe baktığımızda böylesine bir gelişmenin ender olduğunu görürüz. 20 yılda diyebilirim ki iki asrın ancak yapabileceği bir çalışma yapılmış, asrı aşan bir çalışma. Nice daha güzel eserler olsun inşallah" ifadelerini kullandı.