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İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

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İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, baba ocağı Rize’de sahil dolgu alanında yapımı hızla devam eden Recep Tayyip Erdoğan Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Protocol üyeleriyle birlikte Millet Bahçesi içerisindeki dev şantiyeyi gezen Kahraman, eserin Rize’nin güzelliğine güzellik katacağını belirtti.

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Foto - İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve 27. Dönem TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyaret için geldiği baba ocağı Rize’de, sahil dolgu alanında yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Camii inşaatında incelmelerde bulundu. Kahraman’a burada Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Müftü Naci Çakmakçı, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve protokol üyeleri eşlik etti. Kahraman ve beraberindeki heyet Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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Foto - İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

Rize’ye sadece Recep Tayyip Erdoğan Camii değil birçok eserin kazandırıldığının altını çizen Kahraman, "Bütün emek verenlerden Allah razı olsun. Camimizin adı daha önceden de halkımızın isteği doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Camii’dir. Cumhurbaşkanımıza Allah nice hizmetler nasip eder inşallah. Türkiye’nin her yerine camiler, eserler kazandırdı, birçok eser yanında. Rize’miz de bir merkez camisi kazanmış oldu. Kapasitesi yüksek, altyapı tesisleri güzel, fevkalade bir eser. Bizim Rize’mizin güzelliğine bir güzellik daha katacak. Emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak nice hizmetler nasip eder inşallah. Rize’miz çok kısa zamanda fevkalade eserlere kavuştu. Ben Rizeliyim, İkizdereliyim. Buradan giderken ta diplerdeydi sahil, giderdik. Şimdi bakıyorum, Avrupa şehirlerinin çok ötesindeyiz, her türlü tesis var. Milli gelire göre şehirlere yapılan yatırımlarda İstanbul’la hatta daha fazla, nüfusa göre, milli gelire göre Rize’ye yatırım yapılmış. Bunda Cumhurbaşkanımızın hemşerimiz olmasının verdiği büyük bir fayda da var. Sadece Rize’ye değil, bütün Türkiye’ye aynı şekilde davranmış. Ülkemiz gelişmiş. Siyasi tarihe baktığımızda böylesine bir gelişmenin ender olduğunu görürüz. 20 yılda diyebilirim ki iki asrın ancak yapabileceği bir çalışma yapılmış, asrı aşan bir çalışma. Nice daha güzel eserler olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Foto - İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de yapılan bir camiye isminin verilmesinin kendisine karşı bir emrivaki olduğunu ifade eden Kahraman, "Bakınız, büyük misaller vermiş kişilerin doğduğu yerlerde olan eserlerle isminin yaşatılması bir vecibedir. Gerek İstanbul’da gerek Rize’mizde bu vecibeyi yerine getirmede çok tembel davranıldığını görüyoruz. Havaalanı Tayyip Bey’in eseridir, bu kaldırımlar, bu şehrin bu hale gelmesi eseridir. Bir emri vaki gibi oldu ama halkın talebini aktarmış olduk. Bu talebi bir de şununla tekrar etmek istiyorum; İstanbul’da da bir cami var. Çamlıca’da yapılmış cami, ben ona hep Recep Tayyip Erdoğan Camii diyorum. İstanbul’da Beyazıt, Fatih, Süleymaniye, Selimiye gibi camilerimiz var. Orada da gene Recep Tayyip Erdoğan Camii olacak. Her sahada yatırım, her sahada gelişme. ‘Mum dibine ışık vermez’ derler. Gelişmelerin farkında değiliz. Oysa büyük gelişmeler oldu. Ve şuna inanıyorum; dünya siyasi tarihi yazıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, o tarihten bahsedildiğinde baş köşedeki isim Recep Tayyip Erdoğan olacak. Kendisinden çok memnunuz, Allah da memnun olsun. Yetiştirenlerden de razı olsun, bütün emek veren insanlarımızdan razı olsun. Siyasi polemiklere girerek yapılanları görmemek yanlış bir hadisedir. Marifet iltifata tabidir. Gereken değerlendirmeyi yapalım. Çok iyi durumdayız, daha iyi durumda olacağız" dedi.

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