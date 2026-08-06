İsmail Kahraman’dan Rize’deki dev esere övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de yapılan bir camiye isminin verilmesinin kendisine karşı bir emrivaki olduğunu ifade eden Kahraman, "Bakınız, büyük misaller vermiş kişilerin doğduğu yerlerde olan eserlerle isminin yaşatılması bir vecibedir. Gerek İstanbul’da gerek Rize’mizde bu vecibeyi yerine getirmede çok tembel davranıldığını görüyoruz. Havaalanı Tayyip Bey’in eseridir, bu kaldırımlar, bu şehrin bu hale gelmesi eseridir. Bir emri vaki gibi oldu ama halkın talebini aktarmış olduk. Bu talebi bir de şununla tekrar etmek istiyorum; İstanbul’da da bir cami var. Çamlıca’da yapılmış cami, ben ona hep Recep Tayyip Erdoğan Camii diyorum. İstanbul’da Beyazıt, Fatih, Süleymaniye, Selimiye gibi camilerimiz var. Orada da gene Recep Tayyip Erdoğan Camii olacak. Her sahada yatırım, her sahada gelişme. ‘Mum dibine ışık vermez’ derler. Gelişmelerin farkında değiliz. Oysa büyük gelişmeler oldu. Ve şuna inanıyorum; dünya siyasi tarihi yazıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, o tarihten bahsedildiğinde baş köşedeki isim Recep Tayyip Erdoğan olacak. Kendisinden çok memnunuz, Allah da memnun olsun. Yetiştirenlerden de razı olsun, bütün emek veren insanlarımızdan razı olsun. Siyasi polemiklere girerek yapılanları görmemek yanlış bir hadisedir. Marifet iltifata tabidir. Gereken değerlendirmeyi yapalım. Çok iyi durumdayız, daha iyi durumda olacağız" dedi.