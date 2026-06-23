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Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

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Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

Muz üreticileri, 25 TL'ye satılan muzun markette 100-120 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

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Foto - Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

Bozyazılı muz üreticisi İrfan Özcan, birkaç ay öncesine kadar üreticiden kilogramı yaklaşık 50 TL'ye alınan muzun bugün 25 TL seviyelerine kadar gerilediğini söyledi. Marketlerde muzun 100 ila 120 TL arasında satışa sunulduğunu ifade eden Özcan, üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farkın araştırılmasını istedi.

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Foto - Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

Üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Özcan, "Gübre, ilaç, işçilik, sulama ve elektrik giderleri sürekli yükseliyor. Buna rağmen ürünümüzü maliyetinin altında satmak zorunda kalıyoruz. Şu anda 25 TL'ye satılan muz üreticiyi kurtarmıyor, zarar ettiriyor" dedi.

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Foto - Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

Fiyat düşüşlerinin ithal muz girişlerine bağlandığını öne süren Özcan, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Fiyat farkını ithal muza bağlıyorlar. Ancak Bozyazı ve Anamur'da üretilen muzun kalitesi ve aroması ortada. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. İthal muza ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Yerli üretimin arkasında durulmalı" diye konuştu.

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Foto - Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

Bölgede binlerce ailenin geçimini muz üretiminden sağladığını vurgulayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

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Foto - Tek çözüm: Aracılar kaldırılsın! Markette 120 TL'ye satılan muzun bahçedeki fiyatı şoke etti

"Üreticiden 25 TL'ye alınan muzun markette 100-120 TL bandında satılmasının nedenleri araştırılmalı. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Piyasanın yeniden dengelenmesini ve fiyatların üreticiyi memnun edecek seviyelere çıkmasını bekliyoruz"

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