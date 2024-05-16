  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler Türkiye'nin ünlü havalimanını satın alıyor! Duyan inanamayacak ama gerçek

Türkiye tarihinde bir ilk! Haluk Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili günlerce konuşulacak gelişmeyi duyurdu

Siz siz olun çocuğunuza bu sözleri söylemeyin! Kesinlikle geri dönüşü yok

Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Yavru leylekler yumurtadan böyle çıktı!

Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devine gidiyor! Yer yerinden oynayacak: Transfer bombası, dünya bunu konuşacak

Kırmızı Et Üretici Birlikleri, Kurban Bayramı öncesi yine spekülasyon peşinde: Kesinlikle müsaade edilmeyecek... ‘Et’teki bu oyunu biz bozarız
Kadın - Aile
8
Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

2024-05-16 16:58:47
Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Güney Amerika'ya özgü bir itüzümü ailesi meyvesi olan domates botanik olarak meyve olmasına rağmen, çoğu zaman sebze gibi tüketilir. Domatesi salatalar ve yemeklerde sıklıkla kullansak da domates suyu da en iyi içeceklerden biridir. Domates suyu ve inanılmaz faydaları burada bulunabilir.

#1
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Antioksidan likopen, domateslerin ana besin kaynağıdır ve kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır. Aynı zamanda K vitamini, potasyum, folat ve C vitamini için mükemmel bir kaynaktır.

#2
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Olgunlaştığında tipik olarak kırmızı olan domatesler, sarı, turuncu, yeşil ve mor gibi farklı renklerde olabilir. Ayrıca, domatesin birçok farklı şekil ve tadı vardır. Domateslerin ?'i su içerir. Diğer %5 ise karbonhidrat ve liflerden oluşur. Bir 100 gramlık çiğ domatesin içeriği aşağıdaki gibidir:Kalori: 18- Su: ?- Protein: 0.9 gram- Karbonhidrat: 3.9 gram- Şeker: 2.6 gram- Lif: 1.2 gram- Yağ: 0.2 gram- Orta boy bir domatesin 123 gramlık karbonhidrat miktarı, çiğ domateslerin %4'ünü oluşturan 5 gramdan daha az karbonhidrat içerir. Karbonhidratların yaklaşık yüzde yetmişi glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler oluşturur.

#3
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Domatesler, ortalama büyüklükteki domates başına yaklaşık 1,5 gram lif sağlar. Domateslerdeki liflerin ?'si lignin, selüloz ve hemiselüloz olarak çözünmez. Sabah gazetesinin haberine göre, domatesler çeşitli vitamin ve minerallerin iyi bir kaynağıdır; C Vitamini: Antioksidan ve temel bir besin maddesidir. Orta boy domates, Önerilen Günlük Alımın (RDI) yaklaşık ('ini sağlayabilir. Potasyum: Kan basıncını kontrol etmek ve kalp hastalıklarını önlemek için potasyum, hayati bir mineraldir.K1 vitamini: Filokinon olarak da bilinen K vitamini, kemik sağlığı ve kan pıhtılaşması için çok önemlidir. Folat (B9 vitamini): Normal doku büyümesi ve hücre fonksiyonu, B vitaminlerinden biri olan folata bağlıdır. Bu, hamile kadınlar için özellikle önemlidir.Çeşitli domates örnekleme dönemleri ve vitamin ve bitki bileşiklerinin içeriği büyük ölçüde değişebilir.

#4
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Likopen: Kırmızı bir renk veren ve antioksidan olan likopen, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle derinlemesine araştırılmıştır ve antioksidan içeriği ile zararlı hücreleri ortadan kaldırıldığı ispatlanmıştır.Beta karoten: Vücudunuz, gıdalara sarı veya turuncu bir renk veren bir antioksidan olan beta karoteni A vitaminine dönüştürür.Naringenin: Domates kabuğunda bulunan bu flavonoid iltihabı azaltır ve çeşitli hastalıklara karşı korur.Klorojenik asit: Kan basıncı yüksek kişilerde, güçlü bir antioksidan olan klorojenik asit kan basıncını düşürebilir.Domateslerin renkli olması, likopen ve klorofiller gibi karotenoidlerden kaynaklanmaktadır. Olgunlaşma süreci başladığında, yeşil klorofil parçalanır ve kırmızı karotenoidler sentezlenir.Olgunlaşmış domateslerde bulunan en yaygın karotenoid olan likopen, meyvenin bitki bileşenleri açısından özellikle önemlidir. Kabuğunda en yüksek seviyelerde bulunur. Domates ne kadar kırmızıysa, tipik olarak daha fazla likopen içerir.Beslenmedeki en zengin likopen kaynağı, salça, ketçap, domates suyu ve domates sosları gibi domates ürünleridir ve bu besinler likopenin ?'inden fazlasını sağlar. Pişirilmiş, kurutulmuş gibi işlenen domates genellikle taze domateslerden çok daha fazla likopen içerir. Örneğin, 100 gram doğal olarak hazırlanmış ketçap 10-14 mg likopen içerirken, 100 gram taze domates sadece 1-8 mg likopen içerir.Bununla birlikte, ketçabın tipik olarak çok az miktarda tüketildiğine dikkat edin. İşlenmemiş domatesler ketçaptan daha az şeker içerir, bu yüzden daha fazla likopen alabilirsiniz.

#5
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Diyetinizdeki diğer yiyecekler, likopen alımınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bir yağ kaynağı ile bu bitki bileşiğini tüketmek emilimi dört kata kadar artırabilir. Yine de, herkes likopeni aynı miktarda emmez. Mümkün olduğunca taze domates tüketin, çünkü işlenmiş domates likopen içerir.Domates ve domates bazlı ürünlerin tüketimi, daha iyi cilt sağlığı ve daha düşük kalp hastalığı ve kanser riski ile bağlantılıdır. KALP SAĞLIĞI Dünyanın en yaygın ölüm nedenleri kalp krizi ve felçtir. Orta yaşlı erkeklerde yapılan bir araştırma, düşük kan likopen ve beta-karoten seviyelerini kalp krizi ve felç riskiyle ilişkilendirdi. Klinik çalışmalar, likopenin LDL olarak da bilinen kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterir. Domates ürünlerinin klinik çalışmaları, iltihaplanmayı ve oksidatif stres belirteçlerini azaltabiliyor.Ayrıca kan damarlarının iç tabakası üzerinde koruyucu bir etki gösterirler ve kan pıhtılaşma riskinizi azaltabilirler.

#6
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

KANSERİ ÖNLEYEBİLİR! Kanser, normal sınırlarını aşan ve sıklıkla vücudun diğer bölgelerini etkileyen anormal hücre büyümesidir. Gözlemsel çalışmalar, domates ve domates ürünlerinin prostat, akciğer ve mide kanseri insidansını azalttığını gösterdi. Likopen içeriğinin bu faydalardan sorumlu olduğu düşünülse de, bu faydaları doğrulamak için yüksek kaliteli insan araştırmalarına ihtiyaç vardı. Kadınlarda yapılan bir araştırma, domateslerde bulunan yüksek karotenoidlerin meme kanserine karşı koruyabileceğini gösteriyor. CİLT SAĞLIĞI! Domateslerin cilt için iyi olduğu düşünülüyor. Likopen ve diğer bitki bileşiklerinden zengin domates bazlı gıdalar güneş yanığına karşı koruma sağlayabilir.

#7
Foto - Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Bir araştırmaya göre, 10 hafta boyunca her gün 16 mg likopen sağlayan 40 gram domates salçası, zeytinyağı ile birlikte tüketen kişiler @ daha az güneş yanığı yaşadı. Olgunlaşmamış domates alırsanız, onları bir gazete kağıdına sararak ve birkaç gün mutfak tezgahında bekleterek olgunlaşma sürecini hızlandırabilirsiniz. Sadece olgunluk için günlük olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Domatesler genellikle iyi tolere edilir ve domates alerjisi çok nadir görülür. Domates alerjisi nadir olmakla birlikte, çim polenine alerjisi olan kişilerin domateslere alerjisi olma olasılığı daha yüksektir.Bu duruma polen-gıda alerjisi sendromu veya oral alerji sendromu denir. Oral alerji sendromunda, bağışıklık sisteminiz polene benzer meyve ve sebze proteinlerine saldırır ve bu da ağızda kaşıntı, boğazda kaşınma veya ağız veya boğazda şişme gibi alerjik reaksiyonlara yol açar.Lateks alerjisi olan kişilerde domateslere çapraz reaksiyon gösterebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın ABD’ye gitmesiyle 17/25 Aralık benzeri darbe yapılacaktı! Operasyona karşı operasyon Tüm ayrıntıları Abdurrahman Uzun özetledi.
Gündem

Erdoğan’ın ABD’ye gitmesiyle 17/25 Aralık benzeri darbe yapılacaktı! Operasyona karşı operasyon Tüm ayrıntıları Abdurrahman Uzun özetledi.

Suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Serdar Sertçelik geçen günlerde davanın gizli tanığı olduğunu açıkladı ve 17/25 Aralık..
Bakanlıktan altın sahiplerine üzücü haber!
Ekonomi

Bakanlıktan altın sahiplerine üzücü haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatında kısıtlamaların olacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerine ekonomistler gelecek ayla..
Her gün kereviz tüketin! Hemen değişim başlıyor...İşte detayları
Kadın - Aile

Her gün kereviz tüketin! Hemen değişim başlıyor...İşte detayları

Yüzde 96'sı su olan kereviz, vücudunuzun susuzluğunu gidermenin yanı sıra, yaşamsal bir sağlık yararı sunuyor.
Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor
Dünya

Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor

Jeruselam Post gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı ticaret yasağı iki ülkedeki Yahudileri de kötü etkiliyor. Türkiye’..
Gizli İHA'nın fotoğrafları ortaya çıktı! 80 saat uçan araç kayıplara karıştı! Türkiye'nin de böyle bir projesi var!
Teknoloji

Gizli İHA'nın fotoğrafları ortaya çıktı! 80 saat uçan araç kayıplara karıştı! Türkiye'nin de böyle bir projesi var!

Amerikan ordusu yüksek irtifada 80 saat boyunca kesintisiz görev yapacağı iddiasıyla ULTRA adında bir İHA'nın fotoğraflarını yayınladı. Orta..
Terör seviciler Selo ve Figen için kritik gün
Gündem

Terör seviciler Selo ve Figen için kritik gün

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen terör olaylarına ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski H..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23