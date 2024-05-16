Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor: Doğal şifa kaynağı! Ayrıntıları ortaya çıktı... Yıllarca boşa uğraşmışız

Likopen: Kırmızı bir renk veren ve antioksidan olan likopen, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle derinlemesine araştırılmıştır ve antioksidan içeriği ile zararlı hücreleri ortadan kaldırıldığı ispatlanmıştır.Beta karoten: Vücudunuz, gıdalara sarı veya turuncu bir renk veren bir antioksidan olan beta karoteni A vitaminine dönüştürür.Naringenin: Domates kabuğunda bulunan bu flavonoid iltihabı azaltır ve çeşitli hastalıklara karşı korur.Klorojenik asit: Kan basıncı yüksek kişilerde, güçlü bir antioksidan olan klorojenik asit kan basıncını düşürebilir.Domateslerin renkli olması, likopen ve klorofiller gibi karotenoidlerden kaynaklanmaktadır. Olgunlaşma süreci başladığında, yeşil klorofil parçalanır ve kırmızı karotenoidler sentezlenir.Olgunlaşmış domateslerde bulunan en yaygın karotenoid olan likopen, meyvenin bitki bileşenleri açısından özellikle önemlidir. Kabuğunda en yüksek seviyelerde bulunur. Domates ne kadar kırmızıysa, tipik olarak daha fazla likopen içerir.Beslenmedeki en zengin likopen kaynağı, salça, ketçap, domates suyu ve domates sosları gibi domates ürünleridir ve bu besinler likopenin ?'inden fazlasını sağlar. Pişirilmiş, kurutulmuş gibi işlenen domates genellikle taze domateslerden çok daha fazla likopen içerir. Örneğin, 100 gram doğal olarak hazırlanmış ketçap 10-14 mg likopen içerirken, 100 gram taze domates sadece 1-8 mg likopen içerir.Bununla birlikte, ketçabın tipik olarak çok az miktarda tüketildiğine dikkat edin. İşlenmemiş domatesler ketçaptan daha az şeker içerir, bu yüzden daha fazla likopen alabilirsiniz.