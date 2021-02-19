TC kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz? Zeka türünüzü ortaya çıkarıyor

T.C kimlik numaranızı ezberleme şekliniz hangi zeka türüne sahip olduğunuzu ele veriyor. İşte numaralandırmaya göre zeka türleri; 2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka) 2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka)Bu zeka türüne sahip olan insanlar dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler.