Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular
Türkiye'nin ve dünyanın önemli savunma şirketlerinden birisi haline gelen Baykar büyük bir hamleye hazırlanıyor. Gelişmeyi Fas yetkilileri duyurdu.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, dünyanın en büyük İHA ve SİHA üreticilerinden olan Baykar, Kuzey Afrika’daki ilk tesisini Fas’ta kurmaya hazırlanıyor. Aralık 2024’te imzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında Benlimane kentinde kurulan tesisi bu yıl üretime başlayacak.
Fas Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karara göre şirket Atlas Defense adıyla faaliyet gösterecek. Baykar’ın yeni şirketi Fas’ta Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA üretimi gerçekleştirecek. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’nin (FAR) operasyonel ihtiyaçlarına göre yeni nesil insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için tasarlandı. İşte o tesiste hazırlıklar, istihdam ile son noktaya gelmiş durumda.
Türkiye'nin önde gelen insansız hava aracı üreticisi Baykar, Fas'taki iştiraki Atlas Defense, iş ilanları sunmaya başladı. Atlas’ın Linkedin hesabından yapılan duyuruda beş teknik personel için pozisyon için işe alım başlatıldı. Açık pozisyonlar arasında Mekanik Teknisyen, Yapı Teknisyeni, Boya Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni ve Test Pilotu yer alıyor.
Hatırlanacağı üzere Baykar, Eylül 2021'de 70 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen bir anlaşmayla ilk 13 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını teslim almıştı. Ardından Ağustos 2024'te bir teslimat daha gerçekleşti.
Üretime başlamaya hazırlanan tesis, Kazablanka'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin lojistik destek üssünün yakınında bulunan Benslimane'de yer alacak.
Aynı sanayi bölgesinde Lockheed Martin'in Fas'ın F-16 ve C-130 Hercules filosuna yönelik planlanan bakım ve modernizasyon merkezi de bulunuyor. Baykar’ın yatırımıyla birlikte bölge, Fas'ın savunma altyapısı haritasında giderek daha önemli bir merkez haline gelecek.
