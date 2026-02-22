  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı Sınırsız enerjiye kapı aralayacak keşif! Herkesi heyecan bastı Yine tribünlere oynamayı seçti! Yolsuzluktan tutuklu eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu: Nutuk'u üçüncü kez okudum Hurma Suyu Nasıl Yapılır? Faydaları, Neye İyi Gelir? Antioksidan ile bunu yapıyor... Cübbeli Ahmet Hoca 'işte bunlar kıyamet alameti' diyerek duyurdu: Saat çok yaklaştı diyor İETT otobüsünde tehditler savurmuştu! Magandanın ifadesi ortaya çıktı Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir Ayakkabılarınızı saklamaya gerek yok! Ayak kokusunu gideren doğal yöntem
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Türkiye'nin ve dünyanın önemli savunma şirketlerinden birisi haline gelen Baykar büyük bir hamleye hazırlanıyor. Gelişmeyi Fas yetkilileri duyurdu.

1
#1
Foto - Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, dünyanın en büyük İHA ve SİHA üreticilerinden olan Baykar, Kuzey Afrika’daki ilk tesisini Fas’ta kurmaya hazırlanıyor. Aralık 2024’te imzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında Benlimane kentinde kurulan tesisi bu yıl üretime başlayacak.

#2
Foto - Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Fas Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karara göre şirket Atlas Defense adıyla faaliyet gösterecek. Baykar’ın yeni şirketi Fas’ta Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA üretimi gerçekleştirecek. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’nin (FAR) operasyonel ihtiyaçlarına göre yeni nesil insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için tasarlandı. İşte o tesiste hazırlıklar, istihdam ile son noktaya gelmiş durumda.

#3
Foto - Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Türkiye'nin önde gelen insansız hava aracı üreticisi Baykar, Fas'taki iştiraki Atlas Defense, iş ilanları sunmaya başladı. Atlas’ın Linkedin hesabından yapılan duyuruda beş teknik personel için pozisyon için işe alım başlatıldı. Açık pozisyonlar arasında Mekanik Teknisyen, Yapı Teknisyeni, Boya Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni ve Test Pilotu yer alıyor.

#4
Foto - Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Hatırlanacağı üzere Baykar, Eylül 2021'de 70 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen bir anlaşmayla ilk 13 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını teslim almıştı. Ardından Ağustos 2024'te bir teslimat daha gerçekleşti.

#5
Foto - Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Üretime başlamaya hazırlanan tesis, Kazablanka'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin lojistik destek üssünün yakınında bulunan Benslimane'de yer alacak.

#6
Foto - Arap ülkesini sevince boğan karar! Baykar şirket kurdu, ismini bile duyurdular

Aynı sanayi bölgesinde Lockheed Martin'in Fas'ın F-16 ve C-130 Hercules filosuna yönelik planlanan bakım ve modernizasyon merkezi de bulunuyor. Baykar’ın yatırımıyla birlikte bölge, Fas'ın savunma altyapısı haritasında giderek daha önemli bir merkez haline gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar
Gündem

Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar

Betimar Araştırma’nın 9-12 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yaptığı son kamuoyu yoklamasında, seçmene “Bu pazar milletvekili genel seçimi ol..
Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı
Gündem

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin sahasında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tribünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. Eski..
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!
Gündem

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

İşgalci İsrail basını, eli kanlı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik korkunç bir savaş senaryosu üzerinde anlaştığını duyurdu. ..
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!
Dünya

Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Afganis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23