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Aktüel
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TBMM Başkanı Şentop'un ekibi kaza yaptı

2022-06-11 17:01:21
TBMM Başkanı Şentop'un ekibi kaza yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 4 görevli hafif yaralandı.

#1
Foto - İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri yakınında yoğun yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada yaralılara ilk müdahaleyi Şentop'un sağlık ekibi yaptı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri yakınında yoğun yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada yaralılara ilk müdahaleyi Şentop'un sağlık ekibi yaptı.

#2
Foto - TBMM Başkanı Şentop, kaza sonrası ambulans gelinceye kadar olay yerinden ayrılmadı. Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mesai arkadaşlarını hastanede ziyaret eden Şentop, yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, kaza sonrası ambulans gelinceye kadar olay yerinden ayrılmadı. Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mesai arkadaşlarını hastanede ziyaret eden Şentop, yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

#3
Foto - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un nikahı için İstanbul'dan Bursa'ya gelirken yoğun bir yağışın olduğunu söyledi. Arkalarında bulunan araçlardan birinin kayganlaşan zeminde kayarak devrildiğini belirten Şentop,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un nikahı için İstanbul'dan Bursa'ya gelirken yoğun bir yağışın olduğunu söyledi. Arkalarında bulunan araçlardan birinin kayganlaşan zeminde kayarak devrildiğini belirten Şentop, "4 arkadaşımız vardı, onları ziyaret ettik. Allah'a şükür, hafif atlatıldı. Allah muhafaza etmiş. 'Geçmiş olsun' diyorum. Herhalde kısa zamanda taburcu edecekler. Doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyelim; her şart altında trafikte dikkatli olmak lazım. Bütün her şey sürücünün kontrolünde değil. Kemer takmamız lazım. Onları bütün herkes için burada bu vesileyle tekrarlamak isterim." dedi.

#4
Foto - Bu arada TBMM Başkanı Şentop, kaza nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretini iptal etti.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, kaza nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretini iptal etti.

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