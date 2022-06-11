TBMM Başkanı Şentop'un ekibi kaza yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un nikahı için İstanbul'dan Bursa'ya gelirken yoğun bir yağışın olduğunu söyledi. Arkalarında bulunan araçlardan birinin kayganlaşan zeminde kayarak devrildiğini belirten Şentop, "4 arkadaşımız vardı, onları ziyaret ettik. Allah'a şükür, hafif atlatıldı. Allah muhafaza etmiş. 'Geçmiş olsun' diyorum. Herhalde kısa zamanda taburcu edecekler. Doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyelim; her şart altında trafikte dikkatli olmak lazım. Bütün her şey sürücünün kontrolünde değil. Kemer takmamız lazım. Onları bütün herkes için burada bu vesileyle tekrarlamak isterim." dedi.