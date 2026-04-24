Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!
Haber Merkezi

Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

Dolandırıcılar, EİDS sistemi olarak bilinen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin açığını bularak yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvuruyorlar.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

Konut kiralarken internette uygun fiyatlı sahte ilanlara yönelen bazı vatandaşlar telefonda anlaşıp ödeme yaptıkları kişiler tarafından mağdur ediliyor. Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 15 Şubat'tan itibaren de ülke genelinde zorunlu olmuştu.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

Uzmanlar sahte ilanlara karşı en etkili yöntemin yüz yüze görüşme, yerinde inceleme ve resmi belgelerin doğrulanması olduğu, şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

Peki süreç nasıl işliyor? Sabah'ın haberine göre; Ağırlıklı olarak İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 3+1 ve 2+1 site içindeki daireleri 1-2 milyon TL'ye ilana koyuyorlar. Çoğunda 'acil satılık', 'ihtiyaçtan satılık' ibareleri dikkat çekiyor. İlanı gören vatandaş, telefonla aradığında son derece profesyonel bir ekiple karşılaşıyor. Ekip, konutu görebileceğinizi söylüyor. Gittiğinizde size bir ev gösteriliyor ve hatta ev sahisiyle de tanıştırıyorlar. Ancak tabi ki o da vurguncu çetenin bir parçası.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

"ACİL İHTİYACIM VAR" YALANI Evin tapusunu görmek istediğinizde ise yapay zekayla üretilen belge gösteriliyor. Bu oyunu anlamayan vatandaş ise konutu almaya niyetlenirse tuzağa düşüyor. Kendisine "Evi de tapuyu da gördünüz. Beğendiyseniz tapu müdürlüğüne geçelim. Ancak acil ihtiyacım var, paranın bir kısmını atabilir misiniz?" denilen vatandaş, bu oyuna kandığı an dolandırılıyor. Ucuz ev hayali suya düşerken, yıllarca bir ev almak için biriktirdiği üç kuruşu da böylece kaybediyor.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

KENDİLERİNE LOGO TASARLIYORLAR Bu ucuz evleri satan sözde yapı şirketlerinin birçoğu sahte. Logo ve kurumsal kimlikle güven algısı oluşturuluyor. Ancak bu şirketlerin Ticaret Sicil'de hiç bir bir kaydı yok! İlanlarındaki tüm konutların yetki numarası var ve bölge fiyatlarının çok altında. Profesyonel ekiplerle vatandaşı tuzağa çekiyorlar.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

EMLAKÇILAR DA HEDEFTE Vurguncular sadece vatandaşları değil emlakçıları da çarpıyor. Öyle ki sahibinden.com sitesini dahi taklit eden dolandırıcılar emlakçıları arayıp ilan sürelerinin dolduğunu ve devam etmek için yetki numaralarını paylaşmaları gerektiğini söylüyor. Bu yolla yetki numaralarını da topluyor. Bu durumun hızla yaygınlaşması nedeniyle Sahibinden.com sitesi emlakçıları bu şekilde arama yapılmadığı yönünde uyarı yazısı gönderdi. Emlakçılar bu yolla da bir çok yetki numarasının dolandırıcıların eline geçtiğini kaydetti.

Foto - Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, yapı şirketlerinin dışında şahıs adıyla da piyasanın yüzde 30-40 altında ilanların bulunduğunu aktardı. "Bunlar da dolandırıcı" diyen Araç, süreci anlatarak yöntemle milyonluk vurgunların yapıldığını kaydetti. Araç, "Diyelim ki evin değeri 10 milyon TL. Sözde ev sahibi bu evi 7 milyondan satıl-ı ğa çıkarıyor. Piyasasının yüzde 30 altında ev bulduğunu düşünen vatandaş ise evi almak için harekete geçiyor. Dolandırıcı, 'Başkasıyla anlaştık ancak kaporayı hemen atarsanız sizi önceliklendiririm' diyerek kaporayı topluyor. Ardından hattını kapatarak ortadan kayboluyor. Bu yolla bir günde milyonluk vurgun yapan var." ifadelerini kullandı. / kaynak: sabah/haber7

Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası
Siyaset

Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası

Tutuklu imar kontrol müdürünün etkin pişmanlık ifadesi Manavgat Belediyesi’nde yıllarca işleyen rüşvet düzenini ortaya çıkardı...
Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?
Gündem

Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li Vakkas Açar ve beraberindeki grubun, çocuk mehteran takı..
O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!'
Dünya

O baron itiraf etti! 'Türkler Uyanırsa Dengeler Değişir!'

Fransız para babası Charles Gave’in Türk dünyasının potansiyeline ilişkin çarpıcı değerlendirmeleri, uluslararası strateji kulislerinde geni..
Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri
Dünya

Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri

İran basını sıcak gelişmeyi "Tahran'ın bazı bölgelerinde hava savunma sistemi çalıştı, patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu. ..
Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı
Gündem

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı

Türkiye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında kırmızı bülten bulunan müteahhit, Tayland'da yakalandı.

590 milyon liralık dev operasyon! Kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Gündem

590 milyon liralık dev operasyon! Kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta yaklaşık 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli..
