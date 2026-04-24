Ucuz ev tuzağına dikkat: Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu!

EMLAKÇILAR DA HEDEFTE Vurguncular sadece vatandaşları değil emlakçıları da çarpıyor. Öyle ki sahibinden.com sitesini dahi taklit eden dolandırıcılar emlakçıları arayıp ilan sürelerinin dolduğunu ve devam etmek için yetki numaralarını paylaşmaları gerektiğini söylüyor. Bu yolla yetki numaralarını da topluyor. Bu durumun hızla yaygınlaşması nedeniyle Sahibinden.com sitesi emlakçıları bu şekilde arama yapılmadığı yönünde uyarı yazısı gönderdi. Emlakçılar bu yolla da bir çok yetki numarasının dolandırıcıların eline geçtiğini kaydetti.