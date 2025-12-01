En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

Schengen randevularındaki yoğunluk ve yer yer artan ret oranları, Türkiye’de çok sayıda kişinin Altın Vize programlarına yönelmesine neden oldu. Avrupa’da yatırım yoluyla oturma izni sağlayan bu programlar, özellikle sık seyahat edenler için alternatif bir kapı açıyor. Portekiz Altın Vize Portekiz, düşük yatırım eşiğiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Kültürel fonlara 250.000 euro katkı veya belirli gayrimenkul seçenekleriyle başvuru yapılabiliyor. Programın en dikkat çekici yönü, beş yılın sonunda vatandaşlık başvurusuna imkan tanıması. Yunanistan Altın Vize 250.000 euro değerinde gayrimenkul alımıyla beş yıllık oturma izni verilmesi, Yunanistan’ı Türkiye’den başvuru yapanlar için en yoğun talep gören ülkelerden biri yapıyor. Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı, programın cazibesini artırıyor. İtalya Altın Vize İtalya, 250.000 euroluk inovasyon yatırımı veya 500.000 euroluk şirket yatırımıyla oturma izni sağlıyor. Avrupa içinde hareket kabiliyeti sunması, bu programı yatırımcılar için ileriye dönük bir seçenek haline getiriyor. Macaristan Altın Vize 250.000 euroluk fon yatırımı karşılığında verilen 10 yıllık oturma izni, Macaristan programını esnek yapısı sayesinde öne çıkarıyor. Kalış zorunluluğunun olmaması, başvuru sahiplerine önemli bir avantaj sağlıyor.