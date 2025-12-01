  • İSTANBUL
Avrupa
10
Yeniakit Publisher
En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluk, randevu krizi ve yüksek ret oranları gündemdeki yerini korurken, İstanbul’da en kolay onay veren konsolosluklar resmî istatistiklerle ortaya çıktı. İlk kez Schengen başvurusu yapacak on binlerce kişi için kritik liste netleşti.

#1
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

Ekonomim sitesinin iddialarına göre, İstanbul’da en düşük ret oranına sahip konsolosluk Yunanistan oldu. 29.414 başvurudan yalnızca 663’ünün reddedilmesiyle ret oranı yüzde 2,3’e düştü. Son dönemde Türkiye ile yoğun seyahat trafiği yaşayan Yunanistan’ın bu oranı, ilk kez başvuranlar için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

İtalya’da 89.750 başvuru işlendi ve 7.595 başvuru olumsuz sonuçlandı. Yüzde 8,5’lik ret oranı, İtalya’nın İstanbul üzerinden yapılan Schengen başvurularında hâlâ en esnek ülkeler arasında olduğunu gösteriyor. Tatil ve iş seyahatlerindeki yüksek talebe rağmen ret oranının düşük kalması dikkati çekti.

#3
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

Hollanda, 60.388 başvurunun 9.002’sini reddetti. Yüzde 15,1’lik ret oranı daha yüksek görünse de Hollanda, ilk kez başvuranlar için hâlâ en çok tercih edilen Schengen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

#4
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

İspanya’ya yapılan 9.195 başvurudan 1.108’i reddedildi. Yüzde 12,2’lik oranla İspanya, ilk 10 içinde hâlâ makul seviyede ret veren konsolosluklar arasında yer aldı. Yaz döneminde yüksek talep nedeniyle randevu bulmanın zorlaştığı biliniyor.

#5
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

19.127 başvurunun 3.663’ü reddedildi. Yüzde 19,2’lik oranla İsviçre, sıkı değerlendirmesine rağmen tutarlı işlem süreci sayesinde ilk başvuru sahipleri tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

#6
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

96.650 başvurunun 11.227’si reddedildi. Yüzde 11,8’e ulaşan orana rağmen Fransa hâlâ İstanbul’da en çok başvuru kabul eden ülkelerden biri. Özellikle ticari vizelerde işlem hızının arttığı ifade ediliyor.

#7
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

3.250 başvurunun 429’u reddedildi. Yüzde 13,2’lik ret oranı, özellikle Erasmus ve çalışma vizelerindeki yoğunluk nedeniyle şekillendi. Polonya, Türkiye’den en çok öğrenci kabul eden ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.

#8
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

3.716 başvurudan 735’i reddedildi. Yüzde 20,2’lik oranla Malta, listenin üst sıralarında yer alamasa da kısa süreli Avrupa seyahatleri için hâlâ popüler bir başvuru adresi.

#9
Foto - En kolay onay veren ilk 10 konsolosluk belli oldu Schengen'de yeni dönem

Schengen randevularındaki yoğunluk ve yer yer artan ret oranları, Türkiye’de çok sayıda kişinin Altın Vize programlarına yönelmesine neden oldu. Avrupa’da yatırım yoluyla oturma izni sağlayan bu programlar, özellikle sık seyahat edenler için alternatif bir kapı açıyor. Portekiz Altın Vize Portekiz, düşük yatırım eşiğiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Kültürel fonlara 250.000 euro katkı veya belirli gayrimenkul seçenekleriyle başvuru yapılabiliyor. Programın en dikkat çekici yönü, beş yılın sonunda vatandaşlık başvurusuna imkan tanıması. Yunanistan Altın Vize 250.000 euro değerinde gayrimenkul alımıyla beş yıllık oturma izni verilmesi, Yunanistan’ı Türkiye’den başvuru yapanlar için en yoğun talep gören ülkelerden biri yapıyor. Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı, programın cazibesini artırıyor. İtalya Altın Vize İtalya, 250.000 euroluk inovasyon yatırımı veya 500.000 euroluk şirket yatırımıyla oturma izni sağlıyor. Avrupa içinde hareket kabiliyeti sunması, bu programı yatırımcılar için ileriye dönük bir seçenek haline getiriyor. Macaristan Altın Vize 250.000 euroluk fon yatırımı karşılığında verilen 10 yıllık oturma izni, Macaristan programını esnek yapısı sayesinde öne çıkarıyor. Kalış zorunluluğunun olmaması, başvuru sahiplerine önemli bir avantaj sağlıyor.

