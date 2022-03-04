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Türkiye
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Tatvan'da yoğun kar yağışı

2022-03-04 19:41:59
Tatvan'da yoğun kar yağışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

#1
Foto - Tatvan’da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, yüksek yerleşim bölgelerinde ise kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kimi yerlerde de sis oluşup görüş mesafesi azaldı ve birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Tatvan’da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar kent merkezini beyaza bürürken, yüksek yerleşim bölgelerinde ise kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kimi yerlerde de sis oluşup görüş mesafesi azaldı ve birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

#2
Foto - Kırsal alanlarda aç kalan hayvanlar ise yiyecek bulabilmek için kent merkezine geldi. Sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek kaza riskini en aza indirmek için yetkililer araç sürücülerini uyardı. Karla mücadele ekipleri ise, yeniden yol açma çalışmalarına başladı.

Kırsal alanlarda aç kalan hayvanlar ise yiyecek bulabilmek için kent merkezine geldi. Sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı bölgede yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı oluşabilecek kaza riskini en aza indirmek için yetkililer araç sürücülerini uyardı. Karla mücadele ekipleri ise, yeniden yol açma çalışmalarına başladı.

#3
Foto - Havaların ısınmasını beklediğini söyleyen Enes Tarlan, şunları söyledi: “Şubatın son haftasında havaya düşmesi beklenen cemre düştü. Yalnız havaların ısınmasını öngörürken bir anda dün sabah saatlerinde yağan yağmur, akşam saatlerine doğru yerini kara bıraktı.

Havaların ısınmasını beklediğini söyleyen Enes Tarlan, şunları söyledi: “Şubatın son haftasında havaya düşmesi beklenen cemre düştü. Yalnız havaların ısınmasını öngörürken bir anda dün sabah saatlerinde yağan yağmur, akşam saatlerine doğru yerini kara bıraktı."

#4
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"Memleketimiz Tatvan kar altında kaldı. Dün yağış ve tipiden dolayı da okullar tatil edildi. Memleketimizde özellikle Rahova mevkii yoğun sis altında ve görüş mesafesi çok düşük. Havaların düzelmesini beklerken bir anda kar yağışı bizi şoke etti”

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