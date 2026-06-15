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#1
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Bademli Limanı'ndan hareket eden teknelerle ulaşılan Kalem Adası, Garip Adası, Pissa Koyu, Hanımın Koyu ve bölgede Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası, berrak denizi ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

#2
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Bademli açıklarında yer alan Kalem Adası ile Garip Adası, anakaraya yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal kıyı yapısıyla öne çıkan adalar, günübirlik tekne turlarının en çok ziyaret edilen durakları arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Kalem Adası'nda konaklama ve plaj hizmeti sunan bir tesis bulunurken, Garip Adası'nda herhangi bir tesis yer almıyor. Bu özelliğiyle Garip Adası, daha sakin ve bakir bir ortam arayan ziyaretçilerin tercih ettiği doğal alanlar arasında öne çıkıyor.

#4
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Bölgenin koylarından Hanımın Koyu, yörede "Kokarot Koyu" olarak da biliniyor. Kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı koy, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen duraklar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Beyaz kumu ve berrak deniziyle dikkati çeken Pissa Koyu ise ziyaretçilere doğal bir plaj deneyimi sunuyor. Herhangi bir tesisin bulunmadığı koyda vakit geçirmek isteyenler, ihtiyaçlarını yanlarında getiriyor.

#6
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Bademli açıklarındaki Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası da tekne turlarının uğrak durakları arasında bulunuyor. Şeffaf deniziyle bilinen bölge, yüzme ve şnorkelle dalış yapmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#7
Foto - Tatilcilerin yeni gözdesi! Dikili’nin doğa harikası adaları ve koyları dikkat çekiyor

Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Bademli açıklarındaki ada ve koylar, yaz aylarında doğayla iç içe deniz turu yapmak isteyenler için Dikili'nin önemli gezi rotaları arasında yer alıyor.

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