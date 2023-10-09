Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Azerbaycan’da çocuklarla harika vakit geçirecek noktaların başında Bakü Zooloji Parkı geliyor. Bugün yapılan çalışmalar ile 4,25 hektar üzerine kurulu olan Bakü Zooloji Parkı, dünyanın en modern hayvanat bahçeleri arasında yer alırken 125 hayvan türü doğal yaşam alanlarına çok yakın koşullarda kendine burada yer bulmuştur. Ayrıca, Azerbaycan'ın nadir faunası hakkında bilgi alabileceği bir eğitim, araştırma ve koruma merkezi olan parkta Azerbaycan Kırmızı Kitabında yer alan 22 hayvan türü de bulunmaktadır. Hayvanat bahçesinde küçük misafirler, parlak renkli küçük tropik kuşlardan kaplanlara aslanlardan, leoparlara, ayılardan, develere ,Kafkas kızıl geyiklerden, ceylanlara, maymunlara, kurtlara, zebralara, alpaka, timsahlara, çeşitli sürüngenlere kadar çeşitli hayvan türleriyle tanışabilir, onların yaşamına ilişkin geniş bilgiler edinebilirsiniz. Haftanın her günü açık olan bu parka girişte sıra beklememek için iticket. az öncesinde internet sitesinden bilet alabilirsiniz.