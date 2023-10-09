Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Çocukların kendi ülkesi olarak kurulan Kinderland, sokakları, mağazaları, bankası, hastanesi, eğitim ve eğlence merkezinin havaalanıyla adeta Bakü'nün küçük bir modelini anımsatıyor. Bu kasabanın özel bir para birimi bile var: Kindi. Ayrıca burada çocukların çeşitli meslekleri de var.4-14 yaş arasındaki çocuklar burada yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, yetişkinlerin mesleklerini deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatını yakalıyorlar. Seçtikleri meslekle ilgili her konuda bilgilendiriliyor ve gerçek bir üniforma giyip işbaşı yapıyorlar. Pilotlar uçak kullanıyor, itfaiyeciler yangına gidiyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden leziz yiyecekler hazırlıyorlar. Azerbaycan’da çocuklar için birçok eğlence alanları da mevcut. Belli AVM’ler içerisinde yer alan Happyland, çeşitli oyun makineleri ile eğlence dolu anlar yaşanabiliyor ve oyunlar sırasında kazanılan biletlerle oyuncak mağazasından çeşitli oyuncaklar kazanma imkânı sağlanıyor. "SkyPark" spor ve eğlence kompleksi ise tüm aile üyelerinin aktif olarak dinlenmesi için tasarlanmış bir yer iken burada herkesin fiziksel becerilerini sergileyebileceği birçok aktivite türü mevcut. Trambolinparkı, tırmanma duvarı, zipline ,trambolinde atlama, ip parkı, yakartop, ninjaquest gibi çeşitli aktif aktiviteler hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlence dolu anlar sunuyor.