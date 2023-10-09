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Yaşam
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Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

2023-10-09 11:56:49
Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Azerbaycan ev sahipliği yaptığı zooloji parkı, doğa temalı alanlar ve çiftlikler, büyük oyun alanlarıyla ailece tatil yapmak isteyenlere çok sayıda alternatif sunuyor. Ailecek tatil için en ideal rotalar arasında yer alan Azerbaycan, küçük-büyük tüm misafirleri bekliyor.

#1
Foto - Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Olağanüstü doğal yapısı, zengin kültürel mirası, modern yaşam detayları ve enfes yemeklere ev sahipliği yapan mutfağı ile son yıllarda turistlerin gözde konumunda yer alan Azerbaycan, çocukla tatil yapmak isteyen aileler içinde harika bir rota konumunda bulunuyor. Çocuklarınızla keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için Azerbaycan’da neler yapılabileceğini aşağıda sizler için derledik.

#2
Foto - Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Azerbaycan’da çocuklarla harika vakit geçirecek noktaların başında Bakü Zooloji Parkı geliyor. Bugün yapılan çalışmalar ile 4,25 hektar üzerine kurulu olan Bakü Zooloji Parkı, dünyanın en modern hayvanat bahçeleri arasında yer alırken 125 hayvan türü doğal yaşam alanlarına çok yakın koşullarda kendine burada yer bulmuştur. Ayrıca, Azerbaycan'ın nadir faunası hakkında bilgi alabileceği bir eğitim, araştırma ve koruma merkezi olan parkta Azerbaycan Kırmızı Kitabında yer alan 22 hayvan türü de bulunmaktadır. Hayvanat bahçesinde küçük misafirler, parlak renkli küçük tropik kuşlardan kaplanlara aslanlardan, leoparlara, ayılardan, develere ,Kafkas kızıl geyiklerden, ceylanlara, maymunlara, kurtlara, zebralara, alpaka, timsahlara, çeşitli sürüngenlere kadar çeşitli hayvan türleriyle tanışabilir, onların yaşamına ilişkin geniş bilgiler edinebilirsiniz. Haftanın her günü açık olan bu parka girişte sıra beklememek için iticket. az öncesinde internet sitesinden bilet alabilirsiniz.

#3
Foto - Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

"BioGarden" aile çiftliği, yalnızca tarım turizmine ilgi duyanların değil, doğanın kalbinde dinlenmek isteyen herkesin vakit geçirmek istediği yerlerin başında geliyor. Bu çiftlikte Azerbaycan'ın tüm bölgelerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden önünüze gelen her türlü sebze ve meyveler organik yöntemlerle yetiştirilirken, ziyaretçiler çiftlikten tamamen doğal,katkısız meyveler satın alabilir ve bunları nasıl yetiştireceklerini öğrenebilirler. Çiftliğin alanı o kadar büyük ki meyve bahçesinden küçük balık çiftliğine ve dinlenme alanlarına kadar her şey mevcut iken, çiftlikte ayrıca Hollanda, Kanada ve Avustralya'dan getirilen ve çiftliğe özel bir atmosfer katan dekoratif kuşları da görebilirsiniz. Çiftliğin limon, kivi, greyfurt, mandalina ve portakallardan oluşan geniş bahçesi, büyüleyici aromasıyla uzaktan insanı kendine çekerken, yeşilliğin ve huzurun her santimetre karesine hâkim olduğu bu yerden ayrılmak istemeyeceksiniz.

#4
Foto - Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Çocukların kendi ülkesi olarak kurulan Kinderland, sokakları, mağazaları, bankası, hastanesi, eğitim ve eğlence merkezinin havaalanıyla adeta Bakü'nün küçük bir modelini anımsatıyor. Bu kasabanın özel bir para birimi bile var: Kindi. Ayrıca burada çocukların çeşitli meslekleri de var.4-14 yaş arasındaki çocuklar burada yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, yetişkinlerin mesleklerini deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatını yakalıyorlar. Seçtikleri meslekle ilgili her konuda bilgilendiriliyor ve gerçek bir üniforma giyip işbaşı yapıyorlar. Pilotlar uçak kullanıyor, itfaiyeciler yangına gidiyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden leziz yiyecekler hazırlıyorlar. Azerbaycan’da çocuklar için birçok eğlence alanları da mevcut. Belli AVM’ler içerisinde yer alan Happyland, çeşitli oyun makineleri ile eğlence dolu anlar yaşanabiliyor ve oyunlar sırasında kazanılan biletlerle oyuncak mağazasından çeşitli oyuncaklar kazanma imkânı sağlanıyor. "SkyPark" spor ve eğlence kompleksi ise tüm aile üyelerinin aktif olarak dinlenmesi için tasarlanmış bir yer iken burada herkesin fiziksel becerilerini sergileyebileceği birçok aktivite türü mevcut. Trambolinparkı, tırmanma duvarı, zipline ,trambolinde atlama, ip parkı, yakartop, ninjaquest gibi çeşitli aktif aktiviteler hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlence dolu anlar sunuyor.

#5
Foto - Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Azerbaycan’ın Meysari köyü ise hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı deneyimler imkânı sunuyor. Bağcılık ve şarapçılık gelenekleriyle bilinen bu köydeki bağları gezdikten sonra Güney Amerika'nın And Dağları'nda yaygın olarak bulunan alpakaların bulunduğu yeşil meralar keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacaktır. Devegiller familyasında olan Alpakaların birbirleriyle oynadıkları eğlenceli oyunlar, insanlarla dost olmaları, onlara sarılmaları, yumuşak yünlerini okşamaları sizin için gerçek bir terapi olacaktır.

#6
Foto - Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Ayrıca burada günlük yorgunluğunuzu atacağınız ve iş stresinizi unutturacak diğer aktiviteler ise alpakalar arasında yemyeşil çimlerde yoga yapmak, doğanın kalbinde piknik yapmak olacaktır. Çocuklarda bu sırada çiftlik alanındaki çeşitli atraksiyonların yer aldığı oyun alanında eğlenceli anlarına devam edebilirler. Buradan ayrılmadan önce çiftlik dükkânından satışa sunulan çeşitli el sanatları, tişörtler, şapkalar ve diğer hediyelik eşyaları satın alarak buradaki anılarınızı daha da unutulmaz kılabilirsiniz.

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