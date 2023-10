Tatil rotanızı hazırlayın! İşte Azerbaycan'da mutlaka gitmeniz gereken yerler

"BioGarden" aile çiftliği, yalnızca tarım turizmine ilgi duyanların değil, doğanın kalbinde dinlenmek isteyen herkesin vakit geçirmek istediği yerlerin başında geliyor. Bu çiftlikte Azerbaycan'ın tüm bölgelerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden önünüze gelen her türlü sebze ve meyveler organik yöntemlerle yetiştirilirken, ziyaretçiler çiftlikten tamamen doğal,katkısız meyveler satın alabilir ve bunları nasıl yetiştireceklerini öğrenebilirler. Çiftliğin alanı o kadar büyük ki meyve bahçesinden küçük balık çiftliğine ve dinlenme alanlarına kadar her şey mevcut iken, çiftlikte ayrıca Hollanda, Kanada ve Avustralya'dan getirilen ve çiftliğe özel bir atmosfer katan dekoratif kuşları da görebilirsiniz. Çiftliğin limon, kivi, greyfurt, mandalina ve portakallardan oluşan geniş bahçesi, büyüleyici aromasıyla uzaktan insanı kendine çekerken, yeşilliğin ve huzurun her santimetre karesine hâkim olduğu bu yerden ayrılmak istemeyeceksiniz.