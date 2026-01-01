  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

2025 yılı, finansal piyasalar ve küresel varlıklar açısından olağanüstü bir performansa sahne oldu ve yatırımcılar için istisnai bir yıl olarak kayda geçti.

#1
Foto - Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

Küresel hisse piyasaları yılın başından bu yana 27 trilyon dolarlık kazanç elde etti. Bu rakam, Çin, Japonya ve Almanya ekonomilerinin bir yıllık toplam büyüklüğüne denk geliyor. Altın piyasası yaklaşık 12 trilyon dolarlık kazanç sağlarken, gümüş piyasasındaki kazançlar 2,5 trilyon dolara ulaştı.

#2
Foto - Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

Bu tablo, bireysel servetlerde de büyük bir artışa yol açtı. 2025 yılında 318 kişi milyarderler kulübüne katıldı, ABD’de ise 36,6 milyon kişi milyoner oldu. Bu da günde ortalama bin yeni milyoner anlamına geliyor. Ortaya çıkan bu devasa rakamlar, servet dağılımındaki derin eşitsizliği de yeniden gündeme taşıdı.

#3
Foto - Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

MH Markets Piyasa Araştırmaları Direktörü Mazen Salhab, 2026 yılında altın fiyatlarının mevcut seviyelere kıyasla sert bir yükseliş göstermesinin beklenmediğini belirtti. Salhab, buna rağmen altını destekleyen temel faktörlerin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. Bu faktörlerin başında, merkez bankalarının faiz indirimlerine gitmesi yönündeki beklentiler geliyor.

#4
Foto - Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

Salhab, merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü, küresel enflasyonun dirençli seyrini koruduğunu ve küresel likiditenin 2025’te 4,5 trilyon dolara ulaşarak 2020’deki Kovid-19 krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktığını ifade etti. Bu koşulların altını piyasalar açısından güçlü bir konuma taşıdığını söyledi.

#5
Foto - Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

Buna karşın Salhab, altının ons fiyatının 4 bin 700 dolara ulaşmasının beklenmediğini, mevcut fiyatların büyük ölçüde bu beklentileri zaten yansıttığını dile getirdi. Olası ek yükselişlerin ise kalıcı olmaktan ziyade haber akışına bağlı ve kısa vadeli olabileceğini belirtti.

#6
Foto - Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yol yapımına engel olan pideci yıkıldı
Gündem

Yol yapımına engel olan pideci yıkıldı

Antalya'da 4 köprülü kavşak projesinden biri olan Uncalı Köprülü Kavşağı'nda işletme sahibi ile bakanlığın davalık olması nedeniyle duran ça..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu

Yalan iddiaları, ırkçı söylemleri ve milli değerlerimize karşı bitmek bilmeyen hazımsızlığıyla tanıdığımız CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanj..
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Bele..
Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri
Gündem

Sosyetenin kirli sırları patladı! Yalıda Grup seks ve uyuşturucu partileri

Sanat, spor ve iş dünyasını sarsan dev operasyonda maskeler düştü! Sosyetenin ünlü isimlerinin katıldığı iddia edilen "yalı partilerinin" pe..
Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü
Gündem

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Türkiye'nin Somali ile ortaklaşa kurmayı planladığı uzay limanı projesini hedef alan CHP'li Muharrem İnce, eleştiri oklarını savururken adet..
Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

Mescid-i Nebevî ziyaretinin ardından otele dönen ve orada kalp krizi geçirerek Hakk’a kavuşan merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23