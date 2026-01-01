Altın Yatırımcısının Gözü Bu Rakamda!

Bu tablo, bireysel servetlerde de büyük bir artışa yol açtı. 2025 yılında 318 kişi milyarderler kulübüne katıldı, ABD’de ise 36,6 milyon kişi milyoner oldu. Bu da günde ortalama bin yeni milyoner anlamına geliyor. Ortaya çıkan bu devasa rakamlar, servet dağılımındaki derin eşitsizliği de yeniden gündeme taşıdı.