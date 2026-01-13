  • İSTANBUL
Gündem
Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahteciliği önlemek için Güvenli Ödeme Sistemini 1 Mayıs 2026’dan itibaren zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

Foto - Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişlerinde uygulanan Güvenli Ödeme Sistemini taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bakanlık, bu adımla alıcı ve satıcıyı korumayı, kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor.

Foto - Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor

NAKİT VE DOĞRUDAN ÖDEME RİSK OLUŞTURUYOR: Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemelerin çoğu zaman taraflar arasında doğrudan yapılması; dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık gibi riskleri beraberinde getiriyor. Yüksek tutarlı nakit taşıma zorunluluğu da güvenlik endişelerini artırıyor.

Foto - Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor

1 MAYIS 2026’DAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK: Hazırlanan düzenlemeyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında bedelin nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) ile ödenmesi halinde, ödemenin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistemin kullanılması gerekecek.

Foto - Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor

YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI: Bu kapsamda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik çalışması yapıldı. Yönetmelik taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı. Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.

