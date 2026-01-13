Turizmde yeni sezon başladı!

TÜRKİYE’NİN TURİZM GÜNDEMİ BANKALAR BİRLİĞİ İLE MASAYA YATIRILDI BAKAN ERSOY: “2025 SEZONUNU İYİ BİR RAKAMLA KAPATACAĞIZ, HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK ÜZEREYİZ” Ersoy, yaşanan bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans ortaya koyduğuna vurgu yaptığı toplantıda, “Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir.” dedi.