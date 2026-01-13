  • İSTANBUL
Dünya
8
DSÖ'den Gazze için acil çağrı!
DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi’nde sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini belirterek, aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu toplam 18 bin 500’den fazla hastanın acil tıbbi tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’nde derinleşen sağlık felaketine karşı dünyaya acil yardım çağrısında bulundu. Ghebreyesus, modern tıbbın imkanlarından mahrum kalan binlerce insanın hayatta kalabilmek için bölge dışına nakledilmeyi beklediğini duyurdu.

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

Ekim 2023'ten bu yana 30'dan fazla ülke 10 bin 700 hastayı tedavi için kabul etse de bu sayı ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Ghebreyesus’un paylaştığı verilere göre:

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

18 bin 500'den fazla hasta acil tıbbi tahliye bekliyor, bu hastaların 4 binini savunmasız çocuklar oluşturuyor, tahliye bekleyenler arasında kanser hastaları ve ağır yaralılar ilk sırada yer alıyor.

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

Ameliyatlar yüzde 99 oranında durdu Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen veriler, sahadaki durumun vahametini gözler önüne seriyor:

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

Temel ilaçların R'si tükenmiş durumda. Gerekli araç-gereç eksikliği nedeniyle ortopedi ameliyatlarının ?'u yapılamıyor. Bugüne kadar 155'i çocuk olmak üzere bin 200'den fazla kişi, sevk edilemedikleri için tedavi göremeden hayatını kaybetti.

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

DSÖ'den "koşulsuz erişim" çağrısı Sağlık tesislerinin yarısının işlevsiz kaldığını hatırlatan DSÖ, tıbbi malzemelerin Gazze'ye düzenli ve koşulsuz girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, Kudüs ve Batı Şeria dahil olmak üzere tıbbi koridorların açık tutulması ve daha fazla ülkenin hastalara kapılarını açması için uluslararası topluma seslendi.

Foto - DSÖ’den Gazze için acil çağrı!

