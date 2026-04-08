'Taş devrine çevireceğiz' demişti... 15 günlük ateşkesin perde arkası: ABD 10 maddede nasıl teslim oldu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında varılan 15 günlük ateşkes yürürlüğe girerken, barış görüşmelerinin temilini oluşturacak 10 madde dikkat çektiyor. Batı basının haberine göre, Trump’ın kabul ettiği 10 maddelik İran barış teklifi, Amerikalılar için teslimiyet şartlarıydı. 10 maddelik anlaşmada Hürmüz açılacak ancak ABD, tazminatı ve yaptırımları kaldırmayı da müzakere etmeyi kabul etti.

ABD Başkanı Trump’ın “taş devrine çevireceğiz” diyerek tehdit ettiği İran’la gece yarısı varılan anlaşmayla 15 günük ateşkes sağlanırken arka plandaki detaylar dikkat çekiyor.

Batı basınındaki haberlerde Amerika’nın savaşı kaybettiği ve kazanan İran’ın belirlediği şartların kabul edildiği ifade edildi. Yunan basınındaki bankingnews’in haberinde “İran kazandı, ABD yenildi ve barış için 10 şartı kabul etti – Amerikalılar korkmuştu…” manşetiyle detaylar verildi.

Haberde; “Amerikalılar, İsfahan şehrindeki operasyondan İran’daki herhangi bir kara operasyonunun başarısızlığa mahkum olduğunu gördüler - Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve İranlıların oy birliği, Amerikan ve İsrail planının başarısız olduğunun kanıtıydı... Amerikalılar, İran’ın barış teklifinin 10 maddesini müzakerelerin temeli olarak kabul etti; bu maddeler Amerikalılar için teslimiyet şartlarıydı.

Pakistan arabuluculuğunda iletilen savaşın kazananı İran’ın 10 maddelik teklifiydi... ABD ve İran arasındaki müzakereler 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlayacak.

1) ABD prensip olarak saldırmazlık garantisi verecek. 2) İran, Hürmüz’ü açacak ama kontrolünü sürdürecek.

3) ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmesini kabul edecek. 4) İran, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

5) İran, tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının feshedilmesini talep ediyor. 6) İran, tüm ticari ve siyasi yaptırımların feshedilmesini talep ediyor.

7) İran, bombalamalardan kaynaklanan zararlar için ABD’den tazminat talep ediyor. 8) İran, ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesini talep ediyor.

9 ve 10) Lübnan ve Gazze’deki kahramanca İslami direniş de dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı durdurun.

Trump kendini stratejik bir çıkmazda bulmuştu. İsrail ile başlayan savaş başarısız oldu, çünkü İran’ın ana askeri makinesi olan füze tesisleri zarar görmedi. Amerikalılar, özellikle İran’ın dini lideri Hamene’yi öldürdüklerinde, savaşın başlamasından 3-4 gün sonra İran’ın çökeceğini bekliyorlardı.

Aksine İran birleşti ve ABD ve İsrail’e karşı kazandı. Trump da yenilgiyi kabul etti ve 10 maddeyi barış için temel olacağını belirtti” denildi.

