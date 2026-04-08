  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
CHP’li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana’nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme
DHA Giriş Tarihi:

CHP’li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana’nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Giresun’un Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi Tuana Elif Torun’un (16) hayatını kaybettiği kaza de yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda tutuklu sürücü Adem Hasbaş’ın, 1,97 promil alkollü olmasının dikkatini olumsuz etkilediği, fren ve lastik izlerinin ise Tuana’nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.

#1
Foto - CHP'li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana'nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Kaza, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı. Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan Torun, ağır yaralandı. Tuana Elif Torun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Torun’un beyin ölümü gerçekleşince ailesi kızlarının organlarını bağışladı. Tuana Elif Torun, Görele ilçesinde toprağa verildi.

#2
Foto - CHP'li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana'nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Adem Haşbaş ise tutuklandı. 24 Nisan'da hakkında açılan davada 2’nci kez hakim karşına çıkması beklenen Hasbi Dede’nin Görele ilçesinde eski eniştesine ait restoranda işçi olarak çalıştığı belirtilen sürücü Adem Hasbaş’ın kazada alkollü olduğu tespit edildi.

#3
Foto - CHP'li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana'nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş’ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtildi. Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi. Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

#4
Foto - CHP'li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana'nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Raporda ayrıca ‘hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü’ ihlal ettiği gerekçesiyle ‘tali kusurlu’ bulunan sürücü Hasbaş’ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edildi.

#5
Foto - CHP'li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana'nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Öte yandan Elif Tuana Torun’un annesi Nuray Torun Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, dava sürecinde psikolojisinin etkilenmesi kaynaklı psikolog ile görüşmeye başlayan kızının, yaşananlar nedeniyle çok üzüldüğünü ve sonrasında ise okula gitmediğini belirtti. Anne Nuray Torun, kazadan kısa süre önce kendisine ‘anne buralardan gidelim’ dediğini, kendisinin de ‘kızım bizim için korktu kaçtı demesinler, mahkemeden sonra bakarız' dediği bildirildi.

#6
Foto - CHP'li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana'nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada Tuana Elif Torun ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi
Gündem

İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş’ta, siyonist israil’in 2 buçuk yıldır kapalı olan konsolosluğunun da bulunduğu binanın önünde polisimizi hedef alan hain s..
Mersin'de kaçak huzurevi mühürlendi
Aktüel

Mersin'de kaçak huzurevi mühürlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde "özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi" adı altında kaçak huzurevi hizmeti sunulan müstakil ikamet mühürlendi...
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!
Ekonomi

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerind..
Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
'ABD ve İsrail diz çöktü!'
Dünya

'ABD ve İsrail diz çöktü!'

İran, ateşkes kararının ardından 10 maddelik teklifin detaylarını duyurarak “ABD ile İsrail’in diz çöktüğünü” açıkladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23