CHP’li başkanın tacizine uğramıştı! 16 yaşındaki Tuana’nın şüpheli ölümünde sıcak gelişme
Giresun’un Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan lise öğrencisi Tuana Elif Torun’un (16) hayatını kaybettiği kaza de yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda tutuklu sürücü Adem Hasbaş’ın, 1,97 promil alkollü olmasının dikkatini olumsuz etkilediği, fren ve lastik izlerinin ise Tuana’nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.