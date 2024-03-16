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Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

2024-03-16 14:31:59
Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

Denizli’de ellerindeki eski bir küple tarlasında çalışan yaşlı çiftçinin yanına gelen dolandırıcılar, kırarak çıkardıkları sahte heykelleri alıcı buluncaya kadar çiftçiye emanet etti. Yurt dışından gelecek sözde alıcının yol masrafları için çiftçiden 10 bin euro alan şüpheliler, JASAT dedektiflerinin ‘Viking’ kod adı verilen operasyonuyla İzmir’de yakalandı.

#1
Foto - Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde tarlasında çalışma yapan Metin Y.’nin (65) yanına gelen iki kişi, “Biz yan tarlada define arıyorduk. Kazı yaparken bir tane küp bulduk amca. Sende çekiç varsa kenarını kırıp içinde ne var bakalım” yalanıyla yaşlı çiftçinin güvenini kazandı. Çiftçiden istedikleri çekiçle küpün bir kısmını kırdıklarında içinden çıkan 3 tane altın görünümlü heykelin fotoğraflarını çeken şüpheliler, bu resimlerini birilerine attıklarında, buldukları heykellerin milyon dolar değerinde tarihi eser olduğunu öğrenmiş numarası yaptı.

#2
Foto - Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

Daha önceden eskittikleri sözde heykel çıkan küpü Metin Y.’ye bırakan şüpheliler, “Amca biz sana güveniyoruz. Bu sende kalsın, biz bununla ilgili alıcı bulacağız” diyerek bölgeden uzaklaştı. Birkaç gün sonra yaşlı çiftçiyi arayarak, “Amca biz bir alıcı bulduk. Alıcı yurt dışından geleceği için masrafları olacak bize 10 bin euro gönder, zaten sende milyon dolarlık heykeller var” diyen şüpheliler, çiftçiden yaklaşık 10 bin euro aldı. Viking dönemine ait olduğu iddia edilen heykellerin alacak kişiyi beklerken birkaç gün sonra yine şüphelilerden para talebi içeren bir telefon alan Metin Y., durumdan şüphelenerek Denizli İl Jandarma Komutanlığına müracaat etti.

#3
Foto - Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

￼Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ayrıntılı çalışmada topraktan çıkarıldığı öne sürülen küp, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Tarihi eser niteliği bulunmayan heykellerin tamamen sahte olduğunun anlaşılması üzerine derinleştirilen soruşturmada, suça karışan 3 şüpheli İzmir’de düzenlenen ve ‘Viking’ kod adlı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

#4
Foto - Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

￼Denizli’de getirilen şüphelilerden 72 yaşındaki M.E.U.’nun 11, 39 yaşındaki E.Y.’nin 35 ve 70 yaşındaki Hasan M.’nin ise 1 adet olmak üzere toplam 47 suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerden, hesabına para yatırılan Hasan M. savcılık tarafından ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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