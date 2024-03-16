Tarlasında çalışıyordu! Küpü ve içindekini gören Denizlili çiftçi resmen büyüye kapıldı! İşte dedektifleri harekete geçiren tuzağın detayları

Daha önceden eskittikleri sözde heykel çıkan küpü Metin Y.’ye bırakan şüpheliler, “Amca biz sana güveniyoruz. Bu sende kalsın, biz bununla ilgili alıcı bulacağız” diyerek bölgeden uzaklaştı. Birkaç gün sonra yaşlı çiftçiyi arayarak, “Amca biz bir alıcı bulduk. Alıcı yurt dışından geleceği için masrafları olacak bize 10 bin euro gönder, zaten sende milyon dolarlık heykeller var” diyen şüpheliler, çiftçiden yaklaşık 10 bin euro aldı. Viking dönemine ait olduğu iddia edilen heykellerin alacak kişiyi beklerken birkaç gün sonra yine şüphelilerden para talebi içeren bir telefon alan Metin Y., durumdan şüphelenerek Denizli İl Jandarma Komutanlığına müracaat etti.