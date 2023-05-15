2023-05-15 14:12:22 Tarlalar kırmızıya boyandı
Kahramanmaraş'ta gelincikler arazileri kırmızıya boyadı.
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Kahramanmaraş'ta gelincikler arazileri kırmızıya boyadı.
Kahramanmaraş'ın birçok köşesini kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri, bölgeyi renklendirdi.
Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu kenarlarında tarlalarda yoğun olarak açan gelincik çiçekleri, yolcuların da dikkatini çekiyor.
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