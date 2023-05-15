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Yaşam
15
Tarlalar kırmızıya boyandı

2023-05-15 14:12:22
Tarlalar kırmızıya boyandı

Kahramanmaraş'ta gelincikler arazileri kırmızıya boyadı.

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Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

Kahramanmaraş'ın birçok köşesini kırmızıya boyayan gelincik çiçekleri, bölgeyi renklendirdi.

#2
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu kenarlarında tarlalarda yoğun olarak açan gelincik çiçekleri, yolcuların da dikkatini çekiyor.

#3
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#4
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#5
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#6
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#7
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#8
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#9
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#10
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#11
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#12
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#13
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

#14
Foto - Tarlalar kırmızıya boyandı

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