Tarladan sofraya fındık mesaisi

Kadınlar gerçekten çok çalışkan. Evin yükünü bir kadın yüklenebiliyor. Bu şekilde çalışan kadınlar tanıyorum. Kadın gerçekten çok özverili ve yetenekli. İŞKUR'un her işinde çalıştım. Sağlanan imkanlarla her kurumda çalıştım. Bu şekilde çalışmak çok güzel. Hem evimize hem de ülkemize yararlı oluyoruz." ifadelerini kullandı.