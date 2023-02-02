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Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

2023-02-02 10:13:22
Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğada ender görülen ve yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı.

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Foto - Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan bir kişi tarlasında çalışırken, yaralı bir peçeli baykuş buldu.

#2
Foto - Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

Duyarlı bir vatandaş tarafından koruma altına peçeli baykuş, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi.

#3
Foto - Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

Burada Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı tarafından tedavi edilen peçeli baykuşun sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.

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Foto - Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

#5
Foto - Tarlada çalışırken gördü! Manisa’da ortaya çıktı

Peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. Peçeli baykuş, yaşadığı bölgelerin tamamına yakınında geceleri avlanır ancak Britanya'da ve bazı Pasifik Adalarında gündüzleri de avlanır.

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