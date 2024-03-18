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Tarım
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Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

2024-03-18 18:13:59
Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

Aydın'ın yeşil elması enginarın tarlada fiyatı 20 TL... Tarladan yolculuğa başlayan enginar, restoranlarda 400 TL'ye satılıyor.

#1
Foto - Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

Türkiye'nin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı Aydın'da 'yeşil altın' olarak adlandırılan enginar çiftçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

Yaklaşık 6 bin 500 dönümde yapılan ekimden 8 bin ton enginar elde edildiği kentte enginarın hasat sezonu başladı. Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan 'sakız enginarı' Kasım ve Aralık aylarında, 'Bayrampaşa enginarı' ise bahar mevsiminde hasat ediliyor. Karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasat dönemine girilmesi ile birlikte yemyeşil enginar bahçelerinde hummalı çalışmalara başlandı.

#3
Foto - Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

Hasat süreci içerisine giren üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ederek aracılara teslim ediyor. Tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginar, diğer tüm meyve ve sebzelerde olduğu gibi aracı sayısı arttıkça üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı da artıyor.

#4
Foto - Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

Adet fiyatı tarlada 20, pazarda 40-50 TL'den satılan enginar, lokanta ve restoranlarda ise müşteriye 400 TL'ye ulaşan fiyatla servis ediliyor.

#5
Foto - Tarlada 20 TL tabakta 400 TL

Ailesine ait tarlada enginar üreticiliği yapan Aydın'ın en genç girişimci ve üretici kadınlarından Özge Yüksel, "Sezona bu yıl biraz erken başladık. Havalar geçen seneye göre daha ılık geçti, soğuklar uzun sürmedi. Enginarlarımız 'iyi tarım' sertifikalı. Diğer yetiştirilen enginarlardan farlı. İçerisinde herhangi bir hormon yok. Bizim sezonumuz çok şükür güzel gidiyor. Hayvan gübresi ile ilerliyoruz. Artık enginar lüks bir ürün olmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı. Toptanda tanesi 20 TL'den başladı daha da artarak devam ediyor. Bunun sofraya ulaşması 40 TL'yi buluyor. Biz en son lokantada enginarı İstanbul'da yedik ve bir tanesi 400 TL fiyat yazılmıştı" ifadelerini kullandı.

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