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Tarım
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Tarlada 15, markette 40 lira

2023-06-27 10:35:44
Tarlada 15, markette 40 lira

Sarımsak tarladan markete gelene kadar fiyatı ise 2 kattan fazla artıyor.

#1
Foto - Tarlada 15, markette 40 lira

Gaziantep’in Araban ilçesinde yetişen ve Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 22’sini karşılayan Araban sarımsağında hasat sona erdi.

#2
Foto - Tarlada 15, markette 40 lira

Toplamda 20 bin dönüm üzerinde ekilen sarımsaklardan 20-25 ton rekolte elde edildi.

#3
Foto - Tarlada 15, markette 40 lira

Araban Ziraat Oda Başkanı ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, sarımsağın paketleme işleminin sürdüğünü belirterek, fiyatların ise tarladan markete gidene kadar 2 kattan fazla arttığını söyledi.

#4
Foto - Tarlada 15, markette 40 lira

Araban Ziraat Oda Başkanı ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, “Şuan tarlada hasat bitti amele paketleme ve temizleme işlemlerini yapıyor. Sarımsağımızın kalitesi hiçbir yerde yok. Türkiye’nin her tarafına göndereceğiz. Şuanda sarımsağımız tarlada 15 TL ancak marketlerde 2 katından fazlaya satılıyor. Bizim acıdığımız konu budur. Tüketici 40 TL’ye bunu yemesin. Yani biz 15 TL’ye satıyorsak oda 20 TL’ye yesin. Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 22’sini biz karşılıyoruz. 20 bin dönüm arazide sarımsak ekildi 25 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz” dedi.

#5
Foto - Tarlada 15, markette 40 lira

İşçiler ise yıllardır sarımsak işinde çalıştıklarını ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

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