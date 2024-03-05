Tarlada 1 TL'ye alıcı bulamıyor!

15 dönüm narenciye bahçesi olan Hacı Yüce, "Ürünler ağacın başında kaldı. Dibine döküldü. Mandalina çoktan bitmesi lazımdı. 1,5 lira verdiler. Ona da razı olduk, ona da satamadık. Başında kalan meyvede zarar, dibine dökülende asit. Bunun asidi zarar veriyor. İhraç edemediğimiz için diyorlar ama biz ülke içinde pazarı kuramıyoruz ki. Eskiden atalarımız kamyon tutardı. Bahçeden portakalı satın alıp büyükşehirlere götürüp satarlardı. Burada hem üretecinin malı kalmazdı hem de satan zarar etmezdi. Şimdi buradan ürünü alan tüccar buradan hale giriyor halden çıkana kadar 4 el değiştiriyor. Biz ve tüketen kazanmıyoruz. Aradaki aracılar kazanıyor. Daha kamyondan inmeden telefonla el değiştiriyor. Biz burada bedava verelim dedik kimse gelip toplamadı" ifadelerini kullandı.