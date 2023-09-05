Tarım Kredi'den 42 üründe kampanya! Beslenme çantaları ucuza dolacak

81 İL VE 560 İLÇEDE VAR Türkiye'nin 81 il ve 560 ilçesinde Tarım Kredi Marketleri'nin açıldığının altını çizen Bademli, "KoopBakkal ve Kooperatif Market olarak bu yıl sonuna kadar 4 bin markete ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi. Tarım Kredi'de satılan 1.400 üründen 600'ünün Tarım Kredi tarafından üretildiğine dikkati çeken Bademli, özellikle temel gıda ve deterjan ürünlerinde piyasada en uygun ürün olma iddiasını devam ettirdiklerini dile getirdi. 3 BİNİNCİ MARKET DEPREM BÖLGESİNDE Tarım Kredi'nin bu yılın ikinci çeyreği için 3 bin market hedefi koyduğunu anlatan Bademli, "Dün deprem bölgemiz olan Adıyaman Bağpınar'da 200 metrekare konteyner marketi açtık. Bu marketle birlikte 3 bin hedefimize de ulaşmış olduk" dedi. Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat'tan sonra bölgede ihtiyaçların giderilmesi için çok güçlü bir çalışma yürüttüklerini anlatan Bademli, "O tarihten itibaren Adana'da 5, Adıyaman'da 5, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 8, Hatay'da 1, Malatya'da 6, Osmaniye'de 5, Şanlıurfa'da 2 ve Kahramanmaraş'ta 2 olmak üzere toplam 36 market açtık. Yılsonuna kadar Adıyaman'da 7, Gaziantep'te 3, Hatay'da 5, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3 ve Kahramanmaraş'ta 7 olmak üzere toplam 28 market açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.