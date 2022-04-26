2022-04-26 08:22:14 Tarım Kredi'de 5 lt Ayçiçek Yağları ile Toz Şekerde çılgın indirim! İşte TMO 26 Nisan sıvı yağ, kırmızı et fiyatları
Tarım Kredi marketlerinde hafta içinde 5 lt TMO Ayçiçek Yağları ile 5 kg Toz Şekerde bayram indirimi yaşanıyor. Bayrama az bir zaman kala Dana Kıyma ve Dana Kıymadaki ürünlerde yaşanan indirimler vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte, 26 Nisan Tarım Kredi sıvı yağ, kırmızı et fiyatları… Tarım Kredi marketlerde yeni haftada indirimler aralıksız devam ediyor. 5 lt TMO Ayçiçek Yağları indirimli fiyatlarıyla reyonlardaki yerlerini almayı sürdürürken A101, BİM ve ŞOK marketlerde 150 ila 180 lira arasında değişen rakamlar Tarım Kredi’de çok uygun fiyatlara sizlerin oluyor.