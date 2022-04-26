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Ekonomi
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Tarım Kredi'de 5 lt Ayçiçek Yağları ile Toz Şekerde çılgın indirim! İşte TMO 26 Nisan sıvı yağ, kırmızı et fiyatları

2022-04-26 08:22:14
Tarım Kredi'de 5 lt Ayçiçek Yağları ile Toz Şekerde çılgın indirim! İşte TMO 26 Nisan sıvı yağ, kırmızı et fiyatları

Tarım Kredi marketlerinde hafta içinde 5 lt TMO Ayçiçek Yağları ile 5 kg Toz Şekerde bayram indirimi yaşanıyor. Bayrama az bir zaman kala Dana Kıyma ve Dana Kıymadaki ürünlerde yaşanan indirimler vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte, 26 Nisan Tarım Kredi sıvı yağ, kırmızı et fiyatları… Tarım Kredi marketlerde yeni haftada indirimler aralıksız devam ediyor. 5 lt TMO Ayçiçek Yağları indirimli fiyatlarıyla reyonlardaki yerlerini almayı sürdürürken A101, BİM ve ŞOK marketlerde 150 ila 180 lira arasında değişen rakamlar Tarım Kredi’de çok uygun fiyatlara sizlerin oluyor.

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Foto - Bu konuda açıklamalarda bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde piyasayı oldukça rahatlatan bilgiler vermekten geri kalmıyor. Ayçiçek Yağlarının yanı sıra pirinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Güldal,

Bu konuda açıklamalarda bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde piyasayı oldukça rahatlatan bilgiler vermekten geri kalmıyor. Ayçiçek Yağlarının yanı sıra pirinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Güldal, "Bu ürünlerin fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar yoğun rağbet görüyor. TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz. Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil. Hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur." ifadelerine yer verdi.

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Foto - Tarım Kredi marketlerde 5 lt TMO Ayçiçek Yağının sayış fiyatı sadece 129 TL’dir. Tarım Kredi Kırmızı Et Fiyatları 26 Nisan • 400 gr TK Dana Kuşbaşı 43.25 TL • TK 400 gr Dana Kuzu Satır Köfte 38.75 TL • TK %20 Yağlı Dana Kıyma 41.25 TL Tarım Kredi Toz Şeker Fiyatları 26 Nisan • 5 kg Toz Şeker 62.60 TL

Tarım Kredi marketlerde 5 lt TMO Ayçiçek Yağının sayış fiyatı sadece 129 TL’dir. Tarım Kredi Kırmızı Et Fiyatları 26 Nisan • 400 gr TK Dana Kuşbaşı 43.25 TL • TK 400 gr Dana Kuzu Satır Köfte 38.75 TL • TK %20 Yağlı Dana Kıyma 41.25 TL Tarım Kredi Toz Şeker Fiyatları 26 Nisan • 5 kg Toz Şeker 62.60 TL

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