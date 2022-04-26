Tarım Kredi'de 5 lt Ayçiçek Yağları ile Toz Şekerde çılgın indirim! İşte TMO 26 Nisan sıvı yağ, kırmızı et fiyatları

Bu konuda açıklamalarda bulunan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde piyasayı oldukça rahatlatan bilgiler vermekten geri kalmıyor. Ayçiçek Yağlarının yanı sıra pirinç, nohut ve mercimek gibi hububat ve bakliyat ürünlerini TMO satış noktalarında vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Güldal, "Bu ürünlerin fiyatının makul olduğu tüketiciler tarafından değerlendiriliyor ve bunlar yoğun rağbet görüyor. TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yapıyoruz. Böylece vatandaşların makul fiyatlarla bu ürünlere erişme imkanını sağlamış oluyoruz. Hububat, pirinç ve bakliyat ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği söz konusu değil. Hem stoklar yeterli hem de gıda üretimi ve akışında, tüketiciye ulaşmasında daralma yok. TMO'nun müdahaleleriyle bu ürünlerin fiyatları makul seviyede tutulmuştur." ifadelerine yer verdi.