Tarım Bakanlığı gıdada hileye ‘dur’ dedi! Artık tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

ABARTILI VE YANILTICI İFADELER YASAKLANDI Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerdeki abartılı ve tüketiciyi yanıltabilecek ifadeleri yasakladı. Buna göre, kahve içermeyen bir üründe "kahve tadında", tereyağı bulunmayan bir üründe ise "tereyağı lezzetinde" gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Ayrıca "0 doğal", "hakiki" ve "el yapımı" gibi iddialı tanımlar her marka tarafından gelişi güzel şekilde yer alamayacak. "Günlük" ibaresi ise yalnızca raf ömrü 24 saati aşmayan ürünler için kullanılabilecek.