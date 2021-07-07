Tarihte ilke imza attılar! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler

Technodinamika Group (devlet teknoloji şirketi Rostec'in bir parçası), köpek paraşüt sisteminin denemelerini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Technodinamika Baş Paraşüt Tasarımcısı Alexey Kozin'e göre, son testlerin başarılı olması koşuluyla, ekipmanın Rusya Savunma Bakanlığı'na teslimatı önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Karadeniz'de gerilim aylardır devam ediyor. NATO'nun tatbikatının ardından bu kez de Rusya tanklarla bir tatbikat gerçekleştirdi. Bölgede artan tansiyon nedeniyle askeri tatbikatları artıran Rusya'dan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Moskova, ülke tarihinde ilk kez denediği başka bir sistemin daha başarıya ulaştığını açıkladı. 07.07.2021 16:24 - Son Güncelleme: 07.07.2021 16:24 Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Rusya'dan ardı ardına savaş hazırlıkları olarak yorumlanabilecek ve eşi benzeri az görülen tipte tatbikatları dünya gündemine oturdu. Kremlin, Batı bloğuna karşı işini şansa bırakmak istemiyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Sizin İçin Seçtiklerimiz Aradığı oteli en iyi fiyata buldu. Tıkla, ara, bul. Neredekal.com MultiNet'li 30.000 Firma Çalışan Başına Yılda 6.000 TL Tasarruf Ediyor MultiNet FashFed.com - %50'ye varan Sezon İndirimi FashFed.com Küçük İşletmeler İçin %50 Devlet Teşvikli Yemek Kartı Ticket Restaurant Yemek Kartı Touristica'dan Son Dakika Tatil Fırsatı! Touristica Enza'dan Zengin Tasarım Detaylarıyla Giorno Yatak Odası Enza Home Eukyo’da neler oluyor? Borsa Analizleri Trafik Sigortası Fiyatları Şaşırtıyor! Ethica Sigorta Yeni evli çift, satılık evini Jetsat'a 5 günde sattı! Sen de evini Jetsat! Emlakjet Jetsat Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Muhafız Tankerleri Batı Askeri Bölgesi Tank Ordusu, su merkezinde 5 metre derinliğe ve 100 metreden fazla genişliğe kadar sualtı tank sürüş dersleri verdi. Tatbikatlar, Moskova yakınlarındaki Golovenki eğitim sahasında gerçekleştirildi. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Sürücü mekaniği, su altında hiçbir şey görünmezken, yalnızca cihazlar tarafından yönlendirilirken, alt kısımdaki savaş araçlarının kontrolünü vites değiştirmeden, durmadan ve keskin dönüşler yapmadan gerçekleştirdi. Nehrin geçişine, yalnızca 2021 baharında askerlik hizmetine hazırlanan askeri personel katıldı. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler SU ALTINDA 2 SAAT KALABİLİYOR Tankerler, tankın durma veya içeriden su basma ihtimaline karşı tahliye sırasında yüzeye çıkmak için gerekli olabilecek IP-5 yalıtımlı gaz maskeleri ve bireysel kurtarma ekipmanı ile donatıldı. Yalıtıcı bir gaz maskesi takıldığında, bir asker su altında iki saatten fazla zaman kalabilir. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Tatbikatlara başlamadan önce, tankerler kapalı alanda özel bir hafif dalış eğitimi aldılar. Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi, ayrıca, ordu ekibinin su altında hareket etmeyi öğrendiğini kaydetti. ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor! ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor! Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadın polisler attıklarını vuruyor Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki kadın polisler attıklarını vuruyor Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday Survivor Ayşe Yüksel köşeyi döndü teklif geldi para basacak! Masterchef Yasin Obuz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe... Survivor Ayşe Yüksel köşeyi döndü teklif geldi para basacak! 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Çok konuşulacak görüntüler Ayrıca savaş aracını su basması durumunda gerekli eylemleri otomatik hale getirdiğini söyledi. Toplamda 400'den fazla asker ve ZVO tank birliğinden 90'dan fazla silah, askeri ve özel teçhizatı tatbikata katıldı. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler YENİ NAKİL SİSTEMİ Son dönemde NATO ve Ukrayna ile defalarca savaşın eşiğine gelen Moskova, askeri tatbikatlara dört koldan hız vermiş durumda. Bu seferki testlerde Kremlin'in yeni 'savaşçılarının' çatışma bölgesine nakline ilişkin denemeler yapıldı. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Rusya'nın en son askeri tatbikatları, savaş bölgelerinde askeri köpekleri indirmek için kullanılacak olan yeni paraşütlerin test edilmesini de içeriyor. Yayınlanan video, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat denetlediği özel köpek askerlerinin iniş takımlarının son testlerini gösteriyor. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler 4 BİN 500 METREDEN İNİYORLAR Technodinamika Grubu tarafından geliştirilen sistem, 50 kiloya kadar olan bir köpeği bir paraşütçü ile savaş alanına uçurmak için tasarlandı. Rusya Savunma Bakanlığının TV kanalı Zvezda'ya göre, testler şimdiye kadar hizmet hayvanlarının 4 bin 500 metre yükseklikten paraşütle indirilebileceğini kanıtladı. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler Haberde, "İlk testler sırasında inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı - birkaç kilometre yükseklikten bile köpek dünyayı gözlemliyor ve patileriyle yakalamaya çalışıyor" dedi. Önceden köpeklerin uzağı göremediğine inanılıyordu. Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar... Serenay Sarıkaya diyor ki sevgililerim yaşlı değil tecrübeli! Serenay çıktı her şeyi pat pat itiraf etti meğer Cem Yılmaz ve Haldun Demirhisar... 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Technodinamika Baş Paraşüt Tasarımcısı Alexey Kozin'e göre, son testlerin başarılı olması koşuluyla, ekipmanın Rusya Savunma Bakanlığı'na teslimatı önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak. Ülke tarihinde bir ilk! Karadeniz’de savaş hazırlıkları! Çok konuşulacak görüntüler RUSYA TARİHİNDE İLK KEZ KULLANILACAK Kozin, "Ön denemeler herhangi bir sapma veya olumsuz sonuç ortaya çıkarmadı. Köpekler hava yolculuğundan sonra normal davranıyor ve inişte verilen görevleri yerine getirmeye hazır durumda oluyor. Sistem, kolluk kuvvetlerinde görev yapan hemen hemen tüm köpekleri indirmek için kullanılabilir" dedi.