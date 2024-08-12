Tarihle iç içe ibadet! Bu cami tam 1375 yıldır ibadete açık

“Bir yer fethedildiğinde önce cami inşa edilirdi. 639 yılında fethedilen bu beldeye cami hemen yapılmış olmalı ki ben bunu en kötümser hesapla 650 yılında inşa edilmiş diye düşünüyorum. Çünkü bu cami, sonradan ortadan kaldırılan bir kitabeye göre ki bu kitabenin resimleri bizde var.