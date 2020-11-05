Tarihin en önemli noktalarıydı! Terk edip gittiler

Fort Carroll, Amerika Birleşik Devletleriİnce duvarlar, nispeten küçük silahlanma ve sürekli bir sel felaketi, kaleyi bir eğitim alanı olarak bile kullanmayı reddetti. Askeri yapının belki de tek yararlı özelliği, topraklarında gezinmeyi kolaylaştıran bir deniz feneri olmasıydı. 1958'de yapay ada satılık hale getirildi ve bir işadamı Benjamin Eisenberg tarafından yalnızca 10000 dolar karşılığında satın alındı. Kale bölgesinin üzerinde bir kumarhane veya eğlence merkezi kurması bekleniyordu, ancak bu planlar asla gerçekleşmedi. Fort Carroll bugün tamamen terk edilmekte ve kademeli olarak yok edilmektedir. Ada hala bir işadamına ait, ancak ziyareti için herhangi bir engel oluşturmuyor. Kesinlikle herkes, antik kale'ye yelken açabilir ve kalıntılarını hayranlıkla izleyerek kendi topraklarında dolaşabilir. Chesapeake Körfezi'nde, Baltimore sahilinden çok uzak olmayan bir adacık var, bu yüzden ulaşmak kolaydır. Doğa sevenlerinin adayı ziyaret etmeleri ilginç olacaktır. Sıcak mevsiminde büyük bir kısmı yoğun bitki örtüsü ile kaplıdır, eski askeri kaleler yüzlerce kuşa ev sahipliği yapmaktadır.