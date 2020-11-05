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Dünya
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Tarihin en önemli noktalarıydı! Terk edip gittiler

2020-11-05 12:03:05
Tarihin en önemli noktalarıydı! Terk edip gittiler

Dünyadaki birçok savaşa tanıklık etmiş askeri üsler şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda. İşte o askeri üsler ve tarihteki yerleri...

#1
Foto - Fort Carroll, Amerika Birleşik Devletleriİnce duvarlar, nispeten küçük silahlanma ve sürekli bir sel felaketi, kaleyi bir eğitim alanı olarak bile kullanmayı reddetti. Askeri yapının belki de tek yararlı özelliği, topraklarında gezinmeyi kolaylaştıran bir deniz feneri olmasıydı. 1958'de yapay ada satılık hale getirildi ve bir işadamı Benjamin Eisenberg tarafından yalnızca 10000 dolar karşılığında satın alındı. Kale bölgesinin üzerinde bir kumarhane veya eğlence merkezi kurması bekleniyordu, ancak bu planlar asla gerçekleşmedi. Fort Carroll bugün tamamen terk edilmekte ve kademeli olarak yok edilmektedir. Ada hala bir işadamına ait, ancak ziyareti için herhangi bir engel oluşturmuyor. Kesinlikle herkes, antik kale'ye yelken açabilir ve kalıntılarını hayranlıkla izleyerek kendi topraklarında dolaşabilir. Chesapeake Körfezi'nde, Baltimore sahilinden çok uzak olmayan bir adacık var, bu yüzden ulaşmak kolaydır. Doğa sevenlerinin adayı ziyaret etmeleri ilginç olacaktır. Sıcak mevsiminde büyük bir kısmı yoğun bitki örtüsü ile kaplıdır, eski askeri kaleler yüzlerce kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

Fort Carroll, Amerika Birleşik Devletleriİnce duvarlar, nispeten küçük silahlanma ve sürekli bir sel felaketi, kaleyi bir eğitim alanı olarak bile kullanmayı reddetti. Askeri yapının belki de tek yararlı özelliği, topraklarında gezinmeyi kolaylaştıran bir deniz feneri olmasıydı. 1958'de yapay ada satılık hale getirildi ve bir işadamı Benjamin Eisenberg tarafından yalnızca 10000 dolar karşılığında satın alındı. Kale bölgesinin üzerinde bir kumarhane veya eğlence merkezi kurması bekleniyordu, ancak bu planlar asla gerçekleşmedi. Fort Carroll bugün tamamen terk edilmekte ve kademeli olarak yok edilmektedir. Ada hala bir işadamına ait, ancak ziyareti için herhangi bir engel oluşturmuyor. Kesinlikle herkes, antik kale'ye yelken açabilir ve kalıntılarını hayranlıkla izleyerek kendi topraklarında dolaşabilir. Chesapeake Körfezi'nde, Baltimore sahilinden çok uzak olmayan bir adacık var, bu yüzden ulaşmak kolaydır. Doğa sevenlerinin adayı ziyaret etmeleri ilginç olacaktır. Sıcak mevsiminde büyük bir kısmı yoğun bitki örtüsü ile kaplıdır, eski askeri kaleler yüzlerce kuşa ev sahipliği yapmaktadır.

#2
Foto - Maunsell'in deniz kaleleri, kaderin harap durumda olan en sıra dışı askeri teçhizatlardan biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mercy ve Thames nehirlerinin ağzında inşa edildi. Zaten geçen yüzyılın sonlarında 50'lerin sonlarında yapılar bozuldu ve kullanılmayı bıraktı. 1960'lı yıllarda, terk edilmiş offshore platformlarından biri, bölgedeki bağımsız bir Sealand eyaleti ilan ederek bölge halkından birinin eline geçti. Kalelerin geri kalan kısmı hâlâ perişan haldedir. Kesinlikle herkes ziyaret edebilir.

Maunsell'in deniz kaleleri, kaderin harap durumda olan en sıra dışı askeri teçhizatlardan biridir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Mercy ve Thames nehirlerinin ağzında inşa edildi. Zaten geçen yüzyılın sonlarında 50'lerin sonlarında yapılar bozuldu ve kullanılmayı bıraktı. 1960'lı yıllarda, terk edilmiş offshore platformlarından biri, bölgedeki bağımsız bir Sealand eyaleti ilan ederek bölge halkından birinin eline geçti. Kalelerin geri kalan kısmı hâlâ perişan haldedir. Kesinlikle herkes ziyaret edebilir.

#3
Foto - Kırım'da alışılmadık geziler yapan taraftarlar, Balaklava'da bulunan bir zamanlar gizli olan denizaltı üssünü ziyaret etme fırsatı bulacaklar. SSCB döneminde bu üs, devletin en büyük askeri tesislerinden biriydi. Ölçeği o kadar büyük ki 14 denizaltı bir anda rıhtıma gizlenebilir. Temel inşaatı 1954'te başladı ve 9 yıl sürdü, 1963'te tamamen bitti. Kompleks son derece güvendeydi, 100 kT kapasiteli bir nükleer patlamaya dayanabiliyordu.

Kırım'da alışılmadık geziler yapan taraftarlar, Balaklava'da bulunan bir zamanlar gizli olan denizaltı üssünü ziyaret etme fırsatı bulacaklar. SSCB döneminde bu üs, devletin en büyük askeri tesislerinden biriydi. Ölçeği o kadar büyük ki 14 denizaltı bir anda rıhtıma gizlenebilir. Temel inşaatı 1954'te başladı ve 9 yıl sürdü, 1963'te tamamen bitti. Kompleks son derece güvendeydi, 100 kT kapasiteli bir nükleer patlamaya dayanabiliyordu.

#4
Foto - Base Hetel, Birleşik Krallık İngiltere'de, meraklı yolcuların ilgisini çekebilecek askeri tesisler de bulunmaktadır. Buna iyi bir örnek, İkinci Dünya Savaşı sırasında aktif olarak kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eski askeri üssü Hetel'in askeri üssü. Askeri üssü Noridge şehrinin eteklerinde yer alan ve orijinal anlamının yitirilmesinin ardından ikinci bir hayat süren dünyanın birkaç askeri tesisinden biridir.

Base Hetel, Birleşik Krallık İngiltere'de, meraklı yolcuların ilgisini çekebilecek askeri tesisler de bulunmaktadır. Buna iyi bir örnek, İkinci Dünya Savaşı sırasında aktif olarak kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin eski askeri üssü Hetel'in askeri üssü. Askeri üssü Noridge şehrinin eteklerinde yer alan ve orijinal anlamının yitirilmesinin ardından ikinci bir hayat süren dünyanın birkaç askeri tesisinden biridir.

#5
Foto - Fort Ord, Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fort Ord ziyaret için kullanılabilir. 1917'de inşa edildi ve 1994'e kadar askeri amaçlarla kullanıldı. Kalenin binalarının bir kısmı yok edildi ve bazıları bugün hala boş. 2012 yılında eski kale tarihsel bir nesne ilan edildi ve şimdi devlet tarafından korunuyor. Askeri üs ziyaretçilere açık turist objesine dönüştürülmüştür.

Fort Ord, Amerika Birleşik Devletleri: Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fort Ord ziyaret için kullanılabilir. 1917'de inşa edildi ve 1994'e kadar askeri amaçlarla kullanıldı. Kalenin binalarının bir kısmı yok edildi ve bazıları bugün hala boş. 2012 yılında eski kale tarihsel bir nesne ilan edildi ve şimdi devlet tarafından korunuyor. Askeri üs ziyaretçilere açık turist objesine dönüştürülmüştür.

#6
Foto - Aerodrom Zeljava, Hırvatistan: Eşsiz bir askeri tesis, Hırvatistan'da bulunan Zhelyava hava üssü. 1968 yılında Bosna-Hersek ile sınırda inşa edildi. Benzersiz yer altı hava alanının yapımı 20 yıl sürdü ve maliyeti 6 milyar dolardan fazla. Karşılaştırma için, bugünkü Sırbistan ve Hırvatistan'ın savunma harcamasının sadece iki milyar olduğu söylenebilir.

Aerodrom Zeljava, Hırvatistan: Eşsiz bir askeri tesis, Hırvatistan'da bulunan Zhelyava hava üssü. 1968 yılında Bosna-Hersek ile sınırda inşa edildi. Benzersiz yer altı hava alanının yapımı 20 yıl sürdü ve maliyeti 6 milyar dolardan fazla. Karşılaştırma için, bugünkü Sırbistan ve Hırvatistan'ın savunma harcamasının sadece iki milyar olduğu söylenebilir.

#7
Foto - Saint-Nazaire Tabanı, FransaFransa'nın Atlantik kıyısında, Saint Nazaire şehrinden uzakta değil aynı adı taşıyan denizaltı tabanı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu U-46 denizaltıları için kullanıldı. Askeri üs 1943 yılında işgal altındaki Fransa'da inşa edildi. İnşaat sırasında Saint Nazaire en büyük sualtı komplekslerinden biriydi. Uzunluğu 300 metre, genişliği 130 metreydi. Askeri kompleks alanı 39.000 metrekare idi. Kale inşaatı için 480 bin metreküp beton kullanıldı.

Saint-Nazaire Tabanı, FransaFransa'nın Atlantik kıyısında, Saint Nazaire şehrinden uzakta değil aynı adı taşıyan denizaltı tabanı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu U-46 denizaltıları için kullanıldı. Askeri üs 1943 yılında işgal altındaki Fransa'da inşa edildi. İnşaat sırasında Saint Nazaire en büyük sualtı komplekslerinden biriydi. Uzunluğu 300 metre, genişliği 130 metreydi. Askeri kompleks alanı 39.000 metrekare idi. Kale inşaatı için 480 bin metreküp beton kullanıldı.

#8
Foto - Fransa'nın halen tarihi bir askeri cisim var, ki bu da tüm heyecan verici gezi fanları için görülmeye değer. Maginot Hattı genel adı altındaki surların kompleksi, geçen yüzyılın 30'lu yıllarında inşa edildi ve İsviçre, Almanya ve Lüksemburg sınırları boyunca gerildi. Büyük bir askeri kompleks inşa etme kararı, Birinci Dünya Savaşı'nın deneyimi nedeniyle Fransa makamları tarafından yapıldı. Pek çok bakımdan, savaş operasyonları sırasında Belçika'nın tarafsızlığını güvence altına alma çabası içindi.

Fransa'nın halen tarihi bir askeri cisim var, ki bu da tüm heyecan verici gezi fanları için görülmeye değer. Maginot Hattı genel adı altındaki surların kompleksi, geçen yüzyılın 30'lu yıllarında inşa edildi ve İsviçre, Almanya ve Lüksemburg sınırları boyunca gerildi. Büyük bir askeri kompleks inşa etme kararı, Birinci Dünya Savaşı'nın deneyimi nedeniyle Fransa makamları tarafından yapıldı. Pek çok bakımdan, savaş operasyonları sırasında Belçika'nın tarafsızlığını güvence altına alma çabası içindi.

#9
Foto - Kuzey Dakota'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri, aynı adı taşıyan şehirden uzak olmayan Nekoma askeri üssü. Bu terk edilmiş tabaka alışılmadık piramidal yapıda özellikle dikkat çekicidir. Bugüne kadar bu formun neden savunma sisteminin inşası için seçildiği bilinmiyor. Bir kere, üssü büyük hava savunma sisteminin konuşlandırılması için kullanıldı. Bugünlerde terk edilmiş askeri üssü ziyaret eden turistler, eski radar ekipmanının geri kalan bölümlerini görebiliyorlar.

Kuzey Dakota'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri, aynı adı taşıyan şehirden uzak olmayan Nekoma askeri üssü. Bu terk edilmiş tabaka alışılmadık piramidal yapıda özellikle dikkat çekicidir. Bugüne kadar bu formun neden savunma sisteminin inşası için seçildiği bilinmiyor. Bir kere, üssü büyük hava savunma sisteminin konuşlandırılması için kullanıldı. Bugünlerde terk edilmiş askeri üssü ziyaret eden turistler, eski radar ekipmanının geri kalan bölümlerini görebiliyorlar.

#10
Foto - Kaliforniya'daki San Mateo İlçesi kıyısında, Devil's Slide adlı acımasız bir ismi olan bir sığınak var. Bunker, aynı ismin kaya adına seçildi. Gizli nesne 1930 yılında sahilde kuruldu. Başlangıçta askeri teknoloji geliştirme merkezi oldu. Yıllarca, sığınağın yeri gizli tutuldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bunker bir gözlem noktası olarak kullanıldı. O sırada, onu koruyan askerler en basit cihazları kullanmışlardı - geminin seyrüseferini gözlemlemek için bir pusula ve dürbün. Daha sonra izleme noktası bir radar sistemi ile donatılmıştı.

Kaliforniya'daki San Mateo İlçesi kıyısında, Devil's Slide adlı acımasız bir ismi olan bir sığınak var. Bunker, aynı ismin kaya adına seçildi. Gizli nesne 1930 yılında sahilde kuruldu. Başlangıçta askeri teknoloji geliştirme merkezi oldu. Yıllarca, sığınağın yeri gizli tutuldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bunker bir gözlem noktası olarak kullanıldı. O sırada, onu koruyan askerler en basit cihazları kullanmışlardı - geminin seyrüseferini gözlemlemek için bir pusula ve dürbün. Daha sonra izleme noktası bir radar sistemi ile donatılmıştı.

#11
Foto - Rusya'da, tarihsel bir bakış açısına özel ilgi, bir zamanlar Kronstadt savunma sisteminin bir parçası olan yapılarla temsil edilmektedir. Bunların arasında ünlü Plague Fort adı altında ünlü olan 'Fort Alexander I' de var. Bina, Kotlin adasından uzak olmayan küçük bir yapay adada bulunmaktadır. Kalenin 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edildi. 1896 yılına kadar Finlandiya Körfezi'nin korunması için bir savunma yapısı olarak kullanılmıştır.

Rusya'da, tarihsel bir bakış açısına özel ilgi, bir zamanlar Kronstadt savunma sisteminin bir parçası olan yapılarla temsil edilmektedir. Bunların arasında ünlü Plague Fort adı altında ünlü olan 'Fort Alexander I' de var. Bina, Kotlin adasından uzak olmayan küçük bir yapay adada bulunmaktadır. Kalenin 19. yüzyılın ilk yarısında inşa edildi. 1896 yılına kadar Finlandiya Körfezi'nin korunması için bir savunma yapısı olarak kullanılmıştır.

#12
Foto - Gerçekten terk edilmiş ve gizli askeri tesislerle geçmek isteyenler, Karadağ'a gidebilir ve Herceg Novi banliyöünü ziyaret edebilir. Lustica yarımadasının batı kesiminde, yakın zamana kadar turistlerin ilgisini çekmeyen eski Forts Roses var. Vahşi ağaçların ve bitkilerin çalılıklarında boğulmak, eski askeri binaların kalıntıları şaşırtıcı görünüyor. Karadağ'daki sevgililer, rahatlamak için pek iyi bir yer bulamayacaklar.

Gerçekten terk edilmiş ve gizli askeri tesislerle geçmek isteyenler, Karadağ'a gidebilir ve Herceg Novi banliyöünü ziyaret edebilir. Lustica yarımadasının batı kesiminde, yakın zamana kadar turistlerin ilgisini çekmeyen eski Forts Roses var. Vahşi ağaçların ve bitkilerin çalılıklarında boğulmak, eski askeri binaların kalıntıları şaşırtıcı görünüyor. Karadağ'daki sevgililer, rahatlamak için pek iyi bir yer bulamayacaklar.

#13
Foto - Kronstadt'ın bir diğer ilginç tarihi objesi, kale Obruchev'tir. Kalesi bir sonraki yeniden inşaatı sırasında 1896 yılında inşa etmeye başlamıştır. Bugünkü gücü ve gücü büyük olan kale, Obruçev Genelkurmay Başkanının onuruna verildi. Modernleşme planlarını tasarladı ve emekli olduğunda, kalelerden birini kendi ismiyle isimlendirmek yönündeki bir karar, onu beklemek hoş bir sürpriz oldu. Kale, Sovyet-Fince Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında birkaç kuşatmayı atlattı. Kale, 1950'lerde tamamen terk edildi.

Kronstadt'ın bir diğer ilginç tarihi objesi, kale Obruchev'tir. Kalesi bir sonraki yeniden inşaatı sırasında 1896 yılında inşa etmeye başlamıştır. Bugünkü gücü ve gücü büyük olan kale, Obruçev Genelkurmay Başkanının onuruna verildi. Modernleşme planlarını tasarladı ve emekli olduğunda, kalelerden birini kendi ismiyle isimlendirmek yönündeki bir karar, onu beklemek hoş bir sürpriz oldu. Kale, Sovyet-Fince Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında birkaç kuşatmayı atlattı. Kale, 1950'lerde tamamen terk edildi.

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