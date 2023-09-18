Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

Milyonlarca emekli 29 Ekim'de yapılacağı öne sürülen 5 bin TL'lik Cumhuriyet primi ve yine aynı dönemde yapılacağı iddia edilen ara zam haberlerini dört gözle takip ediyor. Bir o kadar da enflasyon karşısında ezilen asgari ücretliler ocakta yapılacak zamla ilgili açıklamayı bekliyor. Memurlar da ocak ayı için bir düzeltme beklentisi içinde. Sonunda milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerle ilgili kritik değerlendirme geldi. Detaylar haberimizde...