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Ekonomi
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Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

2023-09-18 14:45:52
Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

Milyonlarca emekli 29 Ekim'de yapılacağı öne sürülen 5 bin TL'lik Cumhuriyet primi ve yine aynı dönemde yapılacağı iddia edilen ara zam haberlerini dört gözle takip ediyor. Bir o kadar da enflasyon karşısında ezilen asgari ücretliler ocakta yapılacak zamla ilgili açıklamayı bekliyor. Memurlar da ocak ayı için bir düzeltme beklentisi içinde. Sonunda milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerle ilgili kritik değerlendirme geldi. Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

Milyonlarca SGK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'lunun heyecanla beklediği 29 Ekim'de yatırılacağı iddia edilen Cumhuriyet primi ve ekim ayı aralık zammıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Emekliler kadar ülkenin yarısından çoğunu ilgilendiren asgari ücret zammı da bir o kadar merak ediliyor ve bununla ilgili tablo da belirginleşiyor.

#2
Foto - Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

En düşük memur maaşının içinde bulunduğumuz yıl 22 bin liraya yükseltilmesinin ardından, memurlar da 2024 yılında buna benzer bir düzeltme beklentisi içindeydi ve bununla ilgili de kritik gelişmeler yaşanıyor. Tüm bu tabloyla ilgili milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bir açıklama geldi.

#3
Foto - Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

YouTube'ta 13 Dakikada Ekonomi isimli programda ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, emekli ve asgari ücretlilere yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

#4
Foto - Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

Emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolasıyla verileceği söylenen '5 bin TL Cumhuriyet primi' ve zamla ilgili konuşan Prof. Dr. Babuşçu, “Ocak ayında; emekliye, memura ve asgari ücretliye tarihin en büyük zamlarından biri yapılacak.” öngörüsünde bulundu.

#5
Foto - Tarihin en büyük zammı geliyor! Emekliye, asgari ücretliye ve memura müjdeyi verdi

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