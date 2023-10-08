Tarihi yeniden yazacak kazıda şaşırtan keşif: Antik kentte tamı tamına 2 bin yıllık bronz sikke bulundu!

Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Öztepe, "Sadece sikkeler değil; yoğun olarak bir seramik buluntuları da ele geçirdik. 1'inci yüzyılın ilk çeyreği olmak üzere 2 bin yıllık buluntular. Bu da kentin bir Roma kolonisine dönüştüğü döneme ilişkin sikkeler olduğunu gösteriyor. Kentin ilk Roma kolonisi olduğu döneme ait sikkeler. Bu açıdan önemli. Bunu başka alanlarda teyit ediyoruz ama sikkeler de bunu paralel olarak bize gösteriyor" dedi.