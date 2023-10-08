2023-10-08 17:57:34 Tarihi yeniden yazacak kazıda şaşırtan keşif: Antik kentte tamı tamına 2 bin yıllık bronz sikke bulundu!
Çanakkale Boğazı'nda, Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında heyecan verici bir keşif yapıldı. Çalışmalarda 2 bin yıllık 2 bronz sikke bulundu. Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe, sikkelerin kentin bir Roma kolonisine dönüştüğü döneme ilişkin olması açısından önemli olduğunu söyledi. Öte yandan, ilk defa bir horoz türüne ait tüketilmiş kemik de tespit edildi.