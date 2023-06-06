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Yaşam
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Tarihi sokak bahçeye dönüştürüldü

2023-06-06 10:06:41
Tarihi sokak bahçeye dönüştürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde mahalle muhtarı ve eşi örnek davranışta bulunarak, tarihi sokağı bahçeye çevirdi.

#1
Foto - Tarihi sokak bahçeye dönüştürüldü

Mardin'de Yenimahalle 25 yıllık muhtarı Şehmus Sincar ve eşi Nebiha Sincar oturdukları evlerinin önünden geçen tarihi sokağı bitki ve çiçeklerle süsleyerek bahçeye çevirdi. 2 yıl önce görevi başındayken hayatını kaybeden bekçi oğullarının ismini verdikleri Garip Sincar Sokağını 50 çeşit renkli çiçek ve bitkilerle süsleyen muhtar ve eşi sokaktan gecen turistlere de su ve çay ikramında bulunarak, Mardin’in tanıtımına katkıda bulunuyor.

#2
Foto - Tarihi sokak bahçeye dönüştürüldü

Yenimahalle muhtarı Şehmus Sincar, 35 yıldır bu mahallede yaşadığını belirterek, 3 yıl önce eşi ile birlikte sokağı çiçek ve bitkilerle süslediklerini söyledi. Tarihi sokağın yeşil bahçeye dönüşmesinde en çok katkı ve emek sağlayan eşi olduğunu ifade eden Sincar, “Eşim gece gündüz çalıştı. Çiçeklerin ve bitkilerin bakımını yaptı. Toprağı sırtında taşıdı. Saksıları da kendisi aldı. Çiçekleri ve ağaçları da kendisi dikti. Tarihi sokağın bahçeye dönüşmesinde eşimin büyük emeği vardır. Oturduğumuz sokağın adını rahmetli olan bekçi oğlum Garip Sincar Sokağı olarak değiştirdik. Onun anısını yaşatmak içinde eşimle birlikte mahallede bulunan tarihi sokakları çiçek ekip ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Yeşillik tarihi sokaklara yakıştı. İnşallah bu örnek davranış diğer sokaklara da örnek olur” dedi.

#3
Foto - Tarihi sokak bahçeye dönüştürüldü

3 yıldır tarihi sokakta çiçek ve bitkileri yetiştirmek için gece gündüz çalıştığını belirten Nebiha Sincar, “Tarihi sokaktan geçen vatandaşlarımız, yerli ve yabancı turistler burayı görünce şaşırıyor. Buradan geçenler fotoğraf çektiriyor. Dinlenmek ve serinlenmek için oturuyorlar. Bende çay ve su ikramında bulunuyorum. Rahmetli oğlumun adını yaşatmak için bu Garip Sokağı ve diğer sokakları ağaçlandırmak için ömrümün son nefesine kadar mücadele edeceğim. Gece gündüz çiçeklerimi suluyorum. Onlarla konuşuyorum. Buradan valimizden ve belediyemizden destek istiyorum. Çiçek ve saksı talebinde bulunuyorum. Bütün sokakları bahçeye dönüştüreceğim” şeklinde konuştu. Tarihi sokağı merak eden ve İzmir’den Mardin’e gelen İzmir Mardin Kardeşler Gurubu Başkanı Mahmut Aydın, ”Yenimahalle muhtarı Şehmus Sincar ve eşine Mardin adına teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi tarihi sokağı bahçeye dönüştürmüşler. Kendi imkanları ile bitki ve çiçekler ekmişler. Buradan gecen insanlara ikramda bulunuyorlar. Mardin’in tanıtımında katkıda bulunuyorlar. İnşallah bu sakak diğer sokaklara da örnek olur“diye konuştu.

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