Tarihi sokak bahçeye dönüştürüldü

3 yıldır tarihi sokakta çiçek ve bitkileri yetiştirmek için gece gündüz çalıştığını belirten Nebiha Sincar, “Tarihi sokaktan geçen vatandaşlarımız, yerli ve yabancı turistler burayı görünce şaşırıyor. Buradan geçenler fotoğraf çektiriyor. Dinlenmek ve serinlenmek için oturuyorlar. Bende çay ve su ikramında bulunuyorum. Rahmetli oğlumun adını yaşatmak için bu Garip Sokağı ve diğer sokakları ağaçlandırmak için ömrümün son nefesine kadar mücadele edeceğim. Gece gündüz çiçeklerimi suluyorum. Onlarla konuşuyorum. Buradan valimizden ve belediyemizden destek istiyorum. Çiçek ve saksı talebinde bulunuyorum. Bütün sokakları bahçeye dönüştüreceğim” şeklinde konuştu. Tarihi sokağı merak eden ve İzmir’den Mardin’e gelen İzmir Mardin Kardeşler Gurubu Başkanı Mahmut Aydın, ”Yenimahalle muhtarı Şehmus Sincar ve eşine Mardin adına teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi tarihi sokağı bahçeye dönüştürmüşler. Kendi imkanları ile bitki ve çiçekler ekmişler. Buradan gecen insanlara ikramda bulunuyorlar. Mardin’in tanıtımında katkıda bulunuyorlar. İnşallah bu sakak diğer sokaklara da örnek olur“diye konuştu.