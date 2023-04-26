Tarihi köprü kaderine terk edildi

. Şu anda tüm bu atık maddelerin ve çöplerin temizlenmesi ve tarihi köprünün tahrip olan yerlerinin restore edilmesi fırsatı doğmuştur. Büyük Menderes Nehri’nin yatak sularının tarım mevsiminin başlaması nedeniyle, tarlalarda yıkama ve tav suyu olarak kullanıldığından su seviyesi neredeyse nehrin içinde yürünecek derecede iyice düşmüştür. Bu durum taş köprünün kemerlerini tıkayan ağaç kütüklerinin, çöplerin, hayvan ölülerinin ve adacık oluşturan alüvyonların temizlenmesi için bir fırsat doğurmuştur. Aynı zamanda tarihi köprünün yanında su olmadığından, tahrip olan yerlerinin yıkılmaması için restorasyonunun rahat bir şekilde yapılması sağlanabilecektir. DSİ görevlilerinin de inceleme yaptığı tarihi köprüde, temizliğin yapılmasına yönelik bir planlama ve yazışmaların yapıldığı ve en kısa sürede bir çalışma yapılacağı belirtilmiştir. Burada yapılacak çalışmalar sadece bir kurumun sorumluluğunda değildir. Köprünün tarihi değeri olması açısından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ulaşım yönünden Karayolları İl Müdürlüğü, atıklar yönüyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve makine ve araç desteğiyle temizliği yapacak DSİ Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmesi gereken bir çalışmadır. Tüm bu kurumların ivedilikle bir araya gelerek sorunu çözmesi gerekmektedir” dedi.