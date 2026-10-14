Tarihi keşif: Denizin dibinde 50 milyon varillik petrol bulundu

Grimsnes keşfi, Norveç'in üretim kapasitesini destekleyebilecek yeni bir kaynak olarak önem taşıyor. Ancak 19 milyon ila 50 milyon varil petrol eşdeğeri arasındaki tahmin, Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacıyla karşılaştırıldığında sınırlı bir hacme işaret ediyor. Üstelik kaynağın üretime geçmesi için yatırım kararı ve saha geliştirme çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Değerlendirmelere göre bu nedenle keşif, Avrupa'nın Rusya karşısındaki enerji tedarik sorununu tek başına çözecek bir gelişme değil. Buna göre keşfin önemi Norveç'in mevcut üretim altyapısına yakın yeni kaynakları devreye alarak Avrupa'ya petrol ve doğal gaz tedarikini sürdürme çabasına katkı sağlayabilecek olmasında yatıyor. KAYNAK: HABER GLOBAL