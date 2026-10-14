Tarihi keşif: Denizin dibinde 50 milyon varillik petrol bulundu
Dünyada büyük bir enerji krizi yaşanırken önemli bir gelişme yaşandı. Kritik noktada 50 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşabilecek rezerv tespit edildi. İşte detaylar...
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Dünyada büyük bir enerji krizi yaşanırken önemli bir gelişme yaşandı. Kritik noktada 50 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşabilecek rezerv tespit edildi. İşte detaylar...
Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Moskova'ya enerji bağımlılığını azaltma çabalarıyla tedarik güvenliğini gündeminden düşürmeyen Avrupa için Norveç'ten yeni bir petrol ve doğal gaz keşfi haberi geldi. Kuzey Denizi'nde bulunan Grimsnes sahasında 50 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşabilecek kaynak tahmin ediliyor. Ancak üretimin üç yıl içinde başlaması hedeflendiğinden, keşif Avrupa'nın bugünkü enerji açığını hemen kapatmayacak.
Norveçli enerji şirketi Equinor ve ortakları Petoro ile Total Energies, Kuzey Denizi'ndeki Oseberg sahası yakınında yeni petrol ve doğal gaz kaynakları buldu. İlk hesaplamalara göre Grimsnes adı verilen keşifte geri kazanılabilir kaynak miktarı 19 milyon ila 50 milyon varil petrol eşdeğeri arasında bulunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa ülkeleri, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmak ve alternatif tedarik kanallarını güçlendirmek için harekete geçti.
Norveç bu süreçte Avrupa'nın önde gelen petrol ve doğal gaz tedarikçilerinden biri olarak öne çıktı. Equinor'un verilerine göre Norveç, Avrupa'nın petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 30'unu karşılıyor. Ancak Kuzey Denizi'ndeki eski sahalarda üretimin azalması, mevcut kapasitenin korunmasını ve yeni kaynakların devreye alınmasını daha önemli hale getiriyor.
Grimsnes keşfinin en önemli özelliklerinden biri, yeni bir üretim platformu kurulmasına gerek kalmadan geliştirilmesinin planlanması. Şirket, kaynağı deniz altındaki mevcut tesislere bağlayarak Oseberg Sør platformu üzerinden üretmeyi hedefliyor. Equinor ve ortakları, yatırım kararını 2027 yazında almayı, üretime ise üç yıl içinde başlamayı planlıyor. Böylece yeni bir saha için gereken altyapı yatırımının azaltılması ve kaynağın daha kısa sürede üretime alınması amaçlanıyor.
Grimsnes keşfi, Norveç'in üretim kapasitesini destekleyebilecek yeni bir kaynak olarak önem taşıyor. Ancak 19 milyon ila 50 milyon varil petrol eşdeğeri arasındaki tahmin, Avrupa'nın toplam enerji ihtiyacıyla karşılaştırıldığında sınırlı bir hacme işaret ediyor. Üstelik kaynağın üretime geçmesi için yatırım kararı ve saha geliştirme çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Değerlendirmelere göre bu nedenle keşif, Avrupa'nın Rusya karşısındaki enerji tedarik sorununu tek başına çözecek bir gelişme değil. Buna göre keşfin önemi Norveç'in mevcut üretim altyapısına yakın yeni kaynakları devreye alarak Avrupa'ya petrol ve doğal gaz tedarikini sürdürme çabasına katkı sağlayabilecek olmasında yatıyor. KAYNAK: HABER GLOBAL
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