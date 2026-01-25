  • İSTANBUL
Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü
Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alan torik, 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü. Bu sene torik bolluğu yaşanıyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Türkiye'de su ürünleri üretimi rekor kırmaya devam ediyor. 2025'te avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri dahil olmak üzere toplam balık üretimi 1 milyon tonu aşarak yeni bir rekora ulaştı. Hamsi avcılığı da 245 bin ton seviyesine ulaşarak dikkat çekici bir artış kaydetti. Balıkçılık sektörünün dış ticaretteki performansı da öne çıkıyor. 2025'te su ürünleri ihracatı 2,2 milyar dolar seviyesini geçerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılına Marmara Denizi'nde yaşanan dikkat çekici bir avcılık hareketliliğiyle girildi. Son günlerde İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, "torik akını" olarak nitelendirilen yoğun bir avcılık faaliyeti gözlemleniyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Palamutun bir üst boyu olarak nitelendirilen ve her biri 3 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı belirtilirken, balıkçılar uzun yıllardır bu büyüklükte ve yoğunlukta torik sürülerine rastlamadıklarını, bu ölçekte bir hareketliliğin görülmediğini ifade ediyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

250 MİLYON LİRALIK GELİR Edinilen bilgilere göre, 30-40 yıldır böyle bir torik akınıyla karşılaşılmazken, bu görüntüler daha çok tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığı, balıkçıların bu sürede yaklaşık 250 milyon lira gelir elde ettiği değerlendiriliyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Torik avcılığının yanı sıra orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türlerin de yeniden Marmara Denizi'nde av vermeye başlaması, bölgedeki sucul biyoçeşitlilik açısından olumlu göstergeler arasında yer alıyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Etkin denetim mekanizmalarıyla koruma-kullanma dengesini ve üretim planlamasını esas alan balıkçılık politikalarının, hem biyoçeşitliliğin korunmasına hem de sektörün ekonomik gücünün artmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

3 BİN 500 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğu yaşandığını ve çok uzun yıllardır böyle bir bolluk görülmediğini söyledi.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Can, 1 Ocak'tan bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandığını belirterek, "Bundan önce sofralarda torik bolluğu yoktu. Önceden çifti 8 bin lira civarıydı, 1 Ocak itibarıyla bugün de dahil olmak üzere çifti 3 bin 500 liraya kadar düştü." ifadelerini kullandı.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Toriğin genellikle lakerda yapımında kullanıldığını ancak bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle artık sofralarda daha fazla tüketildiğini aktaran Can, Karadeniz'den palamut olarak gelen balığın bu dönemde Marmara'ya, ardından Çanakkale Boğazı'na doğru geçiş yaptığını anlattı.

Tarihi İstanbul fotoğraflarında yer alıyordu! 40 yıl sonra Marmara'ya geri döndü

Can, verilere göre geçen yıl palamutun bol olduğunu belirterek, "Bu sene istavrit bol. Torikte hiç böyle bir şey olmamıştı, bu sene gerçekten torik bol." dedi.

