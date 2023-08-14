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Yaşam
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Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

2023-08-14 23:02:33
Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

Ecdat yadigarı Edirne Askeri Hastaneden kalan tek duvar, leyleklere yuva oldu.

#1
Foto - Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

Edirne’de tek duvarı kalan tarihi asker hastanesi göçmen kuşu leyleklere yuva oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Sultan 2’nci Abdülhamid döneminde yapılan Edirne Merkez Asker Hastanesi korunamayarak zamanla harabeye döndü. Geriye sadece tek bir duvarı kaldı.

#2
Foto - Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

Balkan Savaşları esnasında yaralı askerlerin ameliyatları dahi yapılan tarihi hastane maalesef zamanla tahribatlara uğrayarak nerdeyse yok oldu. Geriye kalan hastanenin tek duvarı ise estetik görüntüsü ve mimari yapısıyla görenlerin ilgisini çekerek adeta tarihe tanıklık ediyor.

#3
Foto - Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

Günümüzde ise göçmen kuşların yuvası haline gelen tarihi Asker Hastanesi’nin tek duvarında leylekler yuva kurarak yavrularını büyütüyor. Edirneli vatandaşlar ise leyleklerin yılardır hastaneden geriye kalan tek duvarda sürekli yuva yaptıklarına tanıklık ettiklerini belirtti.

#4
Foto - Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

Edirneli vatandaşlardan Mehmet Özdemir, leyleklerin her yıl Askeri Hastane duvarında yavrularını büyüttüğünü belirterek, “Ben yaklaşık 15 yıldır sürekli bu leylekleri görüyorum. Yavrularını beslemek için gagalarıyla yuvaya yiyecek götürürdü. Anne leylek yavrularına su içirir ve yavrularını büyütür” dedi.

#5
Foto - Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

#6
Foto - Tarihi hastane leyleklere yuva oldu

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