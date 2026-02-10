  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siber Vatan’da size yer yok! Torbacıların dijital şubeleri patlatıldı DKMP açıkladı! Türkiye'de korunan alan sayısı belli oldu Ve Beşiktaş'tan Vaclav Cerny için resmi açıklama geldi: 'Tüm unsurlarıyla asılsızdır' 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu Bu işi çözmelisiniz... Ergenlikte sigara kıskacı: Yasaklamak mı, anlamak mı? Uzmanından 7 kritik adım Süper Lig analizi! Yukarıdakiler yenilmiyor, aşağıdakiler yenemiyor Ucuz İphone satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri! Almanya bir kez daha İsrail sınavında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: O hakemlerle yolları ayırdık
Kültür Sanat
11
Yeniakit Publisher
800 yıllık ecdat mirası hayat buldu
IHA Giriş Tarihi:

800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bulunan yaklaşık 800 yıllık Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı, aslına uygun olarak tefriş edilen odalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

#1
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Köklü tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray'daki Sultanhanı Kervansarayı'nı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

#2
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Rehber İhsan Kök, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen Sultanhanı Kervansarayı'nın Anadolu Selçukluları zamanında yapılan en büyük kervansaray olduğunu söyledi.

#3
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Kök, kervansarayın 1229 yılında yapıldığını, Selçukluların Anadolu'daki ana ticaret yolları üzerinde her bir konak mesafesinde kervansaraylar inşa ettiğini belirtti.

#4
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Bu yapıların asıl amacının ticareti canlı tutmak, halkın ekonomik durumunu güçlü kılmak ve ticareti teşvik etmek olduğunu vurgulayan Kök, kervansaray odalarının aslına uygun olarak tefriş edilerek ziyarete açıldığını belirtti.

#5
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Ankara'dan Konya'ya doğru yolculuk yapan ziyaretçilerden Özlem Anar ise Sultanhanı Kervansarayı'ndan çok etkilendiğini dile getirerek, "Konya'ya doğru yolculuk yapıyoruz.

#6
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Yol güzergahındaki tarihi yerleri görmeyi sevdiğimiz için Sultanhanı'na geldik. Burası gerçekten çok güzel, tarihi dokusu harika. Hanın içi gez gez bitmiyor, işçiliği çok etkileyici.

#7
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Asıl amacımız Konya'ya gitmekti ama muhtemelen burada kalacağız. Odalar çok güzel, hepsi tarih kokuyor ve bunu hissediyorsunuz.

#8
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

İçeride halıların sergilendiği alan ise insana çok farklı bir duygu yaşatıyor. Tarihi birebir görmeseniz bile ruhunuzda hissediyorsunuz. Herkesin mutlaka görmesini isterim" diye konuştu.

#9
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Eşiyle birlikte kervansarayı gezen Mahir Anar da, "Emekliyiz, eşimle birlikte gezmeyi çok seviyoruz. Burası da görmeyi çok istediğimiz bir yerdi.

#10
Foto - 800 yıllık ecdat mirası hayat buldu

Çok büyük ve tarihi bir mekan. Selçukluların bıraktığı 800 yıllık bir eser. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye ya..
Somali Adalet Bakanı Sheikhali 'Bize söz verdiler eyleme geçtiler'
Dünya

Somali Adalet Bakanı Sheikhali 'Bize söz verdiler eyleme geçtiler'

Bakan Sheikhali "Türkiye, yaptığı anlaşmaya sadık kalarak, terörizmle mücadele etmek için Somali'ye en yeni ekipmanları ve savaş uçaklarını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23