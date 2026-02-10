800 yıllık ecdat mirası hayat buldu
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bulunan yaklaşık 800 yıllık Selçuklu eseri Sultanhanı Kervansarayı, aslına uygun olarak tefriş edilen odalarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Köklü tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray'daki Sultanhanı Kervansarayı'nı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.
Rehber İhsan Kök, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen Sultanhanı Kervansarayı'nın Anadolu Selçukluları zamanında yapılan en büyük kervansaray olduğunu söyledi.
Kök, kervansarayın 1229 yılında yapıldığını, Selçukluların Anadolu'daki ana ticaret yolları üzerinde her bir konak mesafesinde kervansaraylar inşa ettiğini belirtti.
Bu yapıların asıl amacının ticareti canlı tutmak, halkın ekonomik durumunu güçlü kılmak ve ticareti teşvik etmek olduğunu vurgulayan Kök, kervansaray odalarının aslına uygun olarak tefriş edilerek ziyarete açıldığını belirtti.
Ankara'dan Konya'ya doğru yolculuk yapan ziyaretçilerden Özlem Anar ise Sultanhanı Kervansarayı'ndan çok etkilendiğini dile getirerek, "Konya'ya doğru yolculuk yapıyoruz.
Yol güzergahındaki tarihi yerleri görmeyi sevdiğimiz için Sultanhanı'na geldik. Burası gerçekten çok güzel, tarihi dokusu harika. Hanın içi gez gez bitmiyor, işçiliği çok etkileyici.
Asıl amacımız Konya'ya gitmekti ama muhtemelen burada kalacağız. Odalar çok güzel, hepsi tarih kokuyor ve bunu hissediyorsunuz.
İçeride halıların sergilendiği alan ise insana çok farklı bir duygu yaşatıyor. Tarihi birebir görmeseniz bile ruhunuzda hissediyorsunuz. Herkesin mutlaka görmesini isterim" diye konuştu.
Eşiyle birlikte kervansarayı gezen Mahir Anar da, "Emekliyiz, eşimle birlikte gezmeyi çok seviyoruz. Burası da görmeyi çok istediğimiz bir yerdi.
Çok büyük ve tarihi bir mekan. Selçukluların bıraktığı 800 yıllık bir eser. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
