Avrupa
Almanya bir kez daha İsrail sınavında
Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Alman Federal Anayasa Mahkemesinin, bu hafta ülkenin İsrail'e silah ihracatı konusunda karar vereceği bildirildi.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Alman Federal Anayasa Mahkemesinin, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECHHR) ile Filistinli ortak örgütlerce desteklenen ve Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını sorgulayan şikayeti hakkında karar vereceği belirtildi.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

ECHHR tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, davanın özünde, Gazze'de konuşlandırılan Alman silahları nedeniyle hayatları tehlikeye giren kişilerin, "Alman silah ihracat lisanslarına itiraz edip edemeyeceği" sorusunun yer aldığı kaydedildi.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Gazze'den Filistinli bir sivil olan şikayetçinin, daha önce Gazze'de konuşlandırılmış İsrail Merkava tankları için tasarlanan Alman tank şanzıman parçalarının ihracat lisanslarına itiraz edip geçici tedbir talep etti.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Ancak idari mahkemenin konunun bireysel hukuki koruma menfaatine sahip olmadığı gerekçesiyle reddettiği aktarıldı.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Federal Anayasa Mahkemesinin bu hafta Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı konusunda karar vereceği belirtildi.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Mahkemede, silah ihracatına ilişkin devlet kararlarının, etkilenen kişilerin Almanya dışında yaşıyor olmasını dikkate alacak.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Mahkeme bu insanların silah ihracatıyla temel haklarının tehlikeye atıldığı yargı denetimine tabi tutulması gerekip gerekmediği konusunun ele alınacağı ifade edildi.

Almanya bir kez daha İsrail sınavında

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, daha önce verdiği "ABD Ramstein Hava Üssü hakkındaki kararında", Almanya'nın yurt dışında bile temel hakları koruma konusunda anayasal yükümlülükleri olabileceğine hükmetmişti.

